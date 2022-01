Fernando Godoy cuenta los problemas de salud que ha sufrido Dayana Amigo como actriz

Es sabido que para interpretar sus personajes, los artistas cambian de look, transforman su personalidad en base al talento e incluso hacen modificaciones en su aspecto físico. Sin embargo, a Dayana Amigo sus interpretaciones le han causado problemas de salud.

Durante una transmisión en vivo desde Instagram, la actriz conversó con Magdalena Müller y estuvo acompañada del también actor Fernando Godoy. Fue allí donde su compañero detalló los inconvenientes de salud que ha padecido Amigo en su compromiso con las teleseries de Mega.

Dayana Amigo ha sufrido hasta tres complicaciones en su salud,

En medio de la charla en redes sociales, la periodista Magdalena Müller destacó la capacidad que tiene Dayana Amigo para desarrollar sus personajes. Sin embargo, Fernando Godoy señaló que también le ha traído consecuencias.

“Se perjudica”, afirmó el reconocido artista, mencionando que para interpretar a “Yolanda” en Isla Paraíso, su compañera “propuso una placa que le terminó separando los dientes”.

Asimismo, contó que para Edificio Corona Dayana Amigo debió cumplir con un tratamiento ocular por seis meses. Esto debido a los lentes de contacto que se puso para su personaje, lo que le afectó los globos oculares.

Y actualmente ella da vida a “Gemita” en la teleserie Amar Profundo, lo que le ha traído un nuevo problema de salud. La razón es el traje que utiliza para interpretar el personaje, que le ha originado alergias.

“Hoy tiene alergias corporales con eso, no es fácil, detalló Godoy, mientras la periodista dijo que su compañera tiene grandes ideas pero que no resultan como presentan.

“Se emociona en la propuesta, pero después cuando se tiene que llevar a cabo es muy difícil. Es heavy, de hecho por suerte ahora existe el tema de la ventilación cada hora y media, dos horas, y ahí aprovecha de ventilarse literalmente ella misma”, dijo el actor.

Fernando Godoy también reveló que Dayana está presentando “bajones físicos”, producto del calor que le produce el mismo traje. Incluso contó que han debido realizar cambios en el vestuario.

“Ella pidió ventilaciones extras, algunas modificaciones que no vamos a dar detalles”, cerró entre risas el actor de 38 años.

Sus distintos personajes en teleseries le han traído algunos inconvenientes de salud. Foto: Instagram @dayanaamigo

Dayana Amigo a panelistas de Me Late: “Estos títulos me caen como patá en la guata”

Durante un programa transmitido en junio de 2021, los integrantes de Me Late comenzaron a compartir las malas experiencias que han tenido con algunos actores como Álvaro Rudolphy, Felipe Braun, Gonzalo Valenzuela, Julio Milostich, Luz Valdivieso y Dayana Amigo.

Sobre esta última, Luis Sandoval contó que la entrevistó cuando integraba el elenco de Casado con Hijos. «Era como súper pesada. Me dijo: ‘¿cuántas preguntas son?’, porque era una entrevista larga. Y ahí comencé a hacer la entrevista y empezó a cambiar la cara, de descompuesta», dijo.

Los dichos del periodista aparecieron en algunos medios, y acabaron llegando a oídos de la misma actriz, quien se refirió al tema a través de redes sociales. Si bien explicó que no suele darle importancia a este tipo de cosas, quiso dar a conocer su versión de los hechos.

“Me han mandado mucho esto hoy… Y aunque sé que no hay que pescar, pasé a leer cuándo había pasado esto porque me parecía raro», dijo, indicando que «aunque haya malos días uno siempre trata de ser buena onda. Entonces estos títulos al aire me caen como patá en la guata”.