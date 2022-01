'Estamos muertos': Mira el por qué es igual de perturbadora que ‘El juego del calamar’

Con el estreno de ‘Estamos muertos’ el público voltea una vez más a admirar el talento surcoreano que está cada vez más enfocado en producir historias impactantes, dramáticas, pero sobre todo muy sangrientas.

Es por ello que no es de sorprender que pese a tan solo tener horas de estar disponible en el catálogo de entretenimiento de Netflix ya esté siendo calificada como una extensión juvenil de ‘El juego del calamar’, pero sin tanto furor como el que causó la creación de Hwang Dong-Hyuk. Sin embargo, también ha sido reconocida como una gran propuesta para los amantes del terror y de los más perturbadores thriller.

Y es que ella muestra cómo un virus se encarga de convertir en zombies a todo aquel que sea infectado y luego de ello se genera una expansiva ola de masacres ya que estas criaturas tienen sed de sangre para poder sobrevivir y acabar con los humanos que estén a su paso. De ahí que posee escenas espeluznantes y que generan repulsión tal y como lo hizo su antecesora.

Mira el por qué ‘Estamos muertos’ es igual de perturbadora que ‘El juego del calamar’

Hasta ahora ‘Estamos muertos’ ha generado una buena cifra en cuanto a cifras, sin embargo, su furor no se iguala al de ‘El juego del calamar’, ya que según los críticos o especialistas en este tipo de géneros, a sus personajes les hace falta más peso en sus argumentos, así como en su interpretación.

Es por eso, que para los suscriptores de la plataforma streaming, esta serie resulta entretenida, más no adictiva, ni muchos menos más sorprendente que los demás K-Dramas que se han estrenado recientemente. Pero, esto no desmerita la intención de que es una propuesta aún más ligera en la que además el público queda atrapado desde los primeros capítulos, pues muestra un universo cotidiano en el que nunca se imagina el espectador todo lo que está por suceder.

De ahí que sea muy sorprendente, pero sobre todo amigable en cuanto a sus secuencias, en ellas se registran los efectos de la aparición del “virus zombi” y cómo éste es capaz de acabar con el alumnado de una prestigiosa escuela que es el punto central de esta historia en la que una vez que empieza la acción no hay tiempo para salvarse o escaparse.

Pero, lo que más a gustado a todos, sobre todo a los amantes del terror es que hay sangre por doquier y estos zombies se descontrolan de una manera tal que se crea un caos que impacta y que hace preguntarse cómo lograrán salvarse los pocos humanos que quedan a medida que avanza esta historia y este virus tan extraño.

Otro aspecto que quizás no ha gustado a la audiencia es que sus personajes se mantienen muy lineales y que no hay más sorpresas una vez que el virus se propaga, solo hay eventos que te harán tener miedo y esto es común en el resto de los capítulos. Sin embargo, eso no desmerita la actuación de su elenco que bien sabe causar temor tras infectarse en medio de esta pandemia.