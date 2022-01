Elianis Garrido es una de las presentadoras colombianas más comentadas del país. El cuerpazo de Elianis Garrido durante sus vacaciones ha dejado a más de uno sorprendido

Para nadie es un secreto que saltó a la fama en el año 2012, tras participar en Protagonistas de Nuestra Tele.

Aunque durante el programa resaltó como una de las más prometedoras, fue expulsada de allí.

Esto, después de agredir a uno de sus compañeros durante una acalorada discusión.

Desde entonces se ha mantenido alejada de las polémicas y se refiere muy poco al tema.

Actualmente hace parte del programa “Lo sé todo” y se ha convertido en una de las presentadoras más queridas.

De hecho, cuando se ausenta del programa de entretenimiento, los televidentes preguntan en dónde está y cuál es la razón de su ausencia.

Así ha sucedido durante los últimos días, pues parece que se encuentra de vacaciones.

Lo ha mostrado en sus redes sociales, en las que tiene un gran número de seguidores pendientes de su vida.

Específicamente en su cuenta de Instagram suma 5.7 millones de fanáticos que no dudan en comentar cada una de sus publicaciones.

Los halagos son constantes en cada una de sus publicaciones, fotografías y videos.

Durante los últimos días, la presentadora ha publicado una serie de instantáneas en las que ha mostrado que está de vacaciones.

Elianis se encuentra en Isla Mujeres, y ha disfrutado de la playa, el sol y actividades como meditación y yoga.

Sin embargo, las fotografías que más han llamado la atención son en las que luce y presume su figura.

En la más reciente aparece usando un bikini de color rosado, y su tonificado abdomen se ve bastante bien.

El cuerpazo de la presentadora ha dejado a más de uno con la boca abierta y muchas le piden tips para verse así.

Y es que ella ha mostrado que es fanática y muy disciplinada con el ejercicio y el baile, lo que le ha ayudado a su figura.

El cuerpazo de Elianis Garrido durante sus vacaciones ha dejado a más de uno sorprendido

Recordemos que…

Hace un tiempo, la presentadora se sinceró sobre un duro momento en su vida.

Lo hizo publicando una fotografía en su cuenta de Instagram, durante el año 2014.

Allí confesó que pesaba 44 kilos, que no podía dormir sin pastillas y que además tomaba suplementos para adelgazar, pues se sentía “muy gruesa”.

Además, se sentía menos que todos, y creía que sus sueños y metas eran imposibles.

“Me afectaban las críticas , me dolían y me hacían llorar , entrenaba seis días a la semana y no estaba conforme con nada. Enfermé física y emocionalmente. Lloraba casi todos los días , vivía con angustia y dolor en el pecho, taquicardias , ansiedades”.

Sin embargo, en ese mismo año también tuvo una de sus primeras oportunidades en televisión.

Poco a poco la presentadora se recuperó y actualmente está mejor que nunca.