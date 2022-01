Andrea Chaparro sufre ‘bodyshamming’ y pide dejar de opinar por los cuerpos ajenos

Andrea Chaparro ha sido víctima de body shaming en redes sociales tras el estreno de Rebelde en Netflix.

La joven actriz ha tenido que hacerle frente a las críticas que han hecho algunos internautas sobre su cuerpo al asegurar que luce muy flaca.

Sin embargo, no se quedó callada y dejó una buena lección para quienes se toman el tiempo de opinar sobre los cuerpos ajenos.

La hija de Omar Chaparro le pidió parar a quienes le comentan sobre su delgadez y la tildan de estar enferma sin saber el daño que pueden causar.

De igual manera pidió un stock pues hay quienes mencionan a su padre en este tipo de comentarios llenando de preocupación a sus familiares.

Asimismo, habló sobre lo imprudente que suelen ser estas palabras al no ponerse en el lugar de la otra persona.

“Body shaming y skinny shaming es algo real de lo que no se habla mucho, o sea son comentarios que te aguantas, porque es como muchas personas quieren verse. Quieren verse flacas, pero no quiero tener anemia, no quiero tener desbalances químicos, que esas cosas luego llegan acá (la cabeza) y no es lindo”, dijo.

— Andrea Chaparro