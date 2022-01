Te decimos a qué hora se estrena ‘Estamos muertos’, el nuevo thriller coreano que te impactará

‘Estamos muertos’ es el nuevo thriller coreano que dará de qué hablar en Netflix. Y es que esta novedosa y muy perturbadora producción estará disponible a partir de este 28 de enero en el catálogo de entretenimiento para demostrar una vez más las más insólitas e insospechadas situaciones.

Por lo que debes estar atento a todos los detalles de su lanzamiento, pues esta trama promete causar muchas reacciones, ya que se basa en la aparición de un terrible virus que además de agresivo tiene como objetivo convertir a toda la humanidad en zombies. Así que si pensabas que lo habías visto todo, no dudes en ver esta producción surcoreana que se desarrolla además en una muy concurrida escuela.

Y es que la sinopsis habla por sí sola: “Un grupo de estudiantes atrapados en una escuela viven situaciones extremas mientras buscan la manera de que los rescaten de una invasión zombi”. Esto se traduce en momentos insospechados, pero que a su vez tendrán generarán tensiones, miedo y hasta repudio, ya que las escenas son muy explícitas y sangrientas.

¿A qué hora se estrena ‘Estamos muertos’?, el nuevo thriller coreano que te impactará

La idea central de ‘Estamos muertos’ está clara, aquí lo importante es generar miedo muy al estilo de ‘El juego del calamar’, pero en una versión juvenil en la que nunca imaginarás que tras una alumna de uno de los más prestigiosos colegios, se contagia, ésta desencadena una serie de episodios tensos en los que ella sola busca eliminar a todos aquellos humanos que se atraviesa en su camino.

Y como sabemos que estarás muy atento a los desenlaces de esta novedosa y muy sangrienta producción, te revelamos detalles de los horarios en los que estará disponible en los diferentes países a través de Netflix:

Argentina 5:00 a.m, México 2:00 a.m, Perú 3:00 a.m, Colombia 3:00 a.m, Chile 5:00 a.m, Bolivia 4:00 a.m, Venezuela 4:00 a.m, Ecuador 3:00 a.m, Uruguay 5:00 a.m, Paraguay 4:00 a.m y Puerto Rico 4:00 a.m.

Con esto ya no tendrás excusa para no ser el primero en poder disfrutar de esta espeluznante película que cuenta con un elenco de reconocidas figuras de Corea del Sur como: Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Son Sang-yeon, Jo Yi-hyun y Lomon, Yoo In-soo. Cada uno de ellos se encargará de demostrar su potencial y lo que son capaces de asumir con este tipo de roles que generan tanto miedo.

Además no pierdas de vista esta trama tan apocalíptica y que de una u otra forma habla sobre la expansión de un virus que se propaga a través de un grupo de jóvenes que deberán salvar sus vidas en medio de una estampida que ocasionará una chia que fue infectada y que inesperadamente comenzará a atacar a sus compañeros. Esto supone el fin de una generación que busca ser eliminada a través de situaciones inesperadas como éstas en la que no se sabe si al huir se encontrará solución al problema o por el contrario, encontrarán la muerte de inmediato.