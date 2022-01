Mamá de La Segura contó que la cirugía de extracción de biopolímeros fue “todo un éxito”

Hace unos días, La Segura anunció a través de sus redes sociales que finalmente se extraería los biopolímeros en sus glúteos tras sufrir varios problemas de salud los últimos tres meses. “Quiero contarles que si Dios lo permite pronto me operan… ¡por fin!”, dijo la caleña quién finalmente se sometió a la intervención este miércoles.

Del mismo modo, la famosa compartió una imagen minutos antes de ser operada para extraer la peligrosa sustancia que le ha causado tanto dolor. Es de recordar que en un principio, la joven creía que las complicaciones en su salud y los fuertes dolores que sufre se deben a que hace algunos años resultó herida de bala por la ex de su pareja en ese entonces.

Sin embargo, todo parece indicar que una vez más los biopolímeros son los responsables de sus dolencias así como le ocurrió a Yina Calderón, Lina Tejeiro, Elizabeth Loaiza, entre otras.

Mamá de La Segura mostró a la famosa tras la operación

Mediante su cuenta en Instagram, Alejandra Mena compartió un video donde mostró a su hija tras ser intervenida para la extracción de los biopolímeros. “Quiero contarles que gracias a Dios y a las oraciones de todos ustedes la cirugía de mi bebé fue todo un éxito”, partió diciendo.

Además, añadió que “aquí estoy con ella acompañándola, cuidándola y estoy muy feliz del resultado y esperamos que su mejoría sea pues como bien rápida”, y luego mostró a la creadora de contenidos descansando boca abajo quien apenas sonrió a la cámara.

Por su parte, Mena reflexionó que “no hay nada más lindo que Dios me dé la oportunidad de poder estar en todo… en las buenas y en las malas”. La mamá de la famosa recalcó que ella todavía la ve como su bebé.

“Yo creo que uno con los hijos así estén grandototes siempre van a ser nuestros bebes”, dijo y para finalizar agradeció a todos aquellos que han estado al pendiente de la salud de La Segura.

“Quería pasar a darles las gracias de todo corazón por su preocupación y su interés especial a todas esas personitas que han estado ahí”, cerró.

La Segura celebrando el cumpleaños de su madre, el pasado 12 de diciembre. Foto: Instagram @la_segura

Dani Duke reveló que nunca se inyectó biopolímeros porque su mamá no le permitió

Hace unos días, Dani Duke confesó que hace años tuvo un gran deseo de inyectarse la peligrosa sustancia sin embargo su mamá nunca se lo permitió y hoy en día se lo agradece mucho.

La paisa asegura que en ese entonces no se conocían los daños que provoca este procedimiento estético. Por esta razón, en reiteradas ocasiones le insistió a su progenitora, sin embargo nunca tuvo una respuesta positiva de su parte.

La influencer Dani Duke realizó la dinámica de preguntas y respuestas a través del formato de las historias en Instagram y un usuario le consultó si tenía biopolímeros.

“En la época cuando estaba de moda ponerse biopolímeros y que todavía no se sabía sobre la gravedad de todo esto, yo secaba a mi mamá porque soy muy intensa cuando quiero algo y le pedía que por favor me dejara ponerme eso”, respondió la novia de La Liendra.

Además, agregó que durante seis meses le insistió a diario pero nunca se lo permitió. En la actualidad, Duke se siente profundamente agradecida con ella por su firmeza en el tema al ver a tantas colombianas sufriendo con las terribles consecuencias que les han provocado los biopolímeros.

“Yo todos los días le agradezco a Dios y a mi madre que no me puse biopolímeros en la nalga. ¿Que tenía ganas? !Claro! ¿Que todas mis amigas lo hacían? ¡Claro!, pero mi mamá siempre me decía que ‘no y no’”, cerró.