Javiera Acevedo enternece las redes al mostrar cuánto ha crecido su hijo Kai

Hace ocho meses Javiera Acevedo se convirtió en mamá por primera vez y desde entonces se ha visto cada día más enamorada del pequeño Kai. A través de sus redes sociales la destacada actriz nacional ha compartido tiernos registros desde su embarazo y nacimiento del bebé, hasta todo lo que ha crecido en estos meses.

“Llegaste un día de lluvia en el mes del mar mi querido Kai. Eres mi razón de sonreír, existir y todo lo demás. Eres sanito, eres fuerte y te portas como un rey”, escribió aquel 20 de mayo del 2021 cuando nació su primogénito con una foto de él en sus brazos y su mamá junto a ella.

“Espero que tu llegada a este mundo lo haga mejor y que tu existencia aquí sea para nunca olvidar. Por fin nos encontramos guatón de mi corazón”, agregó.

Javiera Acevedo mostró lo grande que esta Kai

En las últimas horas, la famosa de 36 años derritió de amor a sus seguidores en Instagram al compartir una conmovedora foto de su hijo. Sentadito en la arena de la playa con una hermosa sonrisa aparece Kai en la postal que hasta el momento suma casi 28 ‘likes’.

Pero lo que más llamó la atención de los seguidores de la intérprete fue lo grande que está el bebé y también el gran parecido que tiene con su mamá sobre todos por el color de sus ojos. “Te amo infinito cosito más rico”, escribió Acevedo en la publicación.

“Se pasa de hermoso”, “está muy grande y muy lindo tu bebé”, “me lo como a besos”, “es un verdadero muñequito rucia hermosa”, “tan grande que se ve.... y muy despierto” y “pero que muchachote más guapo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el post.

La actriz asegura que Kai es su “clon”

Javiera Acevedo sorprendió a los usuarios de redes sociales demostrando el gran parecido que posee con su hijo Kai. Hace un par de meses, la actriz compartió una fotografía de cuando era bebé, y la comparó con una de su hijo recién nacido.

“Mi clonsito. (La segunda foto soy yo)”, escribió junto a los registros. Estos generaron un gran impacto entre los usuarios de la plataforma, quienes inmediatamente reaccionaron aludiendo a los rasgos que comparten.

«¡Iguales!«, «¡Se pasó! Iguales», y «¡Se pasó tu rey, igual a ti!«, fueron algunos de los mensajes que recibió. «¡Nooooo! Impactante. LITERAL clones», señaló otra persona.

La actriz sobre cuestionamientos por relación con padre de su hijo

En un nuevo capítulo de Los Socios de la Hamburguesa, Javiera Acevedo habló sobre el nacimiento de su hijo Kai, entregando detalles de su embarazo y de los cuestionamientos que ha recibido por la relación que mantiene con el padre del bebé.

Respecto a esto último, la actriz no dudó en dar a conocer su postura. “He perdido la capacidad de sorprenderme por todo lo que dice la gente, pero también me uno a lo que puedan opinar. La gente que opine lo que quiera, porque yo no me puedo hacer cargo de la mente de las personas”, señaló.

En este sentido, explicó que lo que le da “pena”, es cuando el comentario es “erróneo o está descalificando y no sabe, y está cometiendo un error”. “Pero lo que quieran comentar, es tema de ellos”, precisó.

“Cada uno es dueño de su propio destino. Si uno está haciendo un mea culpa por lo que está pasando, y si estás con el papá o no estás con él, lo único que me importa es que mi guagua sea feliz, y tenga amor alrededor de él. Y puta que tiene amor”, agregó.

Durante la conversación, Javiera Acevedo destacó la buena relación que mantiene con el padre de Kai. “Gracias a Dios tengo una familia muy linda detrás. Preocupado el papá, a más no poder. Enamorado de su guagua que va a verlo todo el rato”, dijo, explicando que está “tratando de hacer las cosas acorde a los tiempos en que estamos”.