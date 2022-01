Janet Jackson muestra la cara poco conocida de Michael Jackson

Janet Jackson contó algunas anécdotas del pasado junto a Michael Jackson y mostró la otra cara del cantante que pocos conocen.

Michael se catapultó como ‘Rey del Pop’ sumando miles de fans a nivel mundial con sus canciones y coreografías.

A sus 55 años la famosa estrenará su documental donde hablará sobre algunos secretos de su familia y sus traumas ante el peso del apellido Jackson.

En un pequeño adelanto de la producción mostrada por New York Post se puede ver la turbulenta relación que la diva tuvo con Michael.

Aunque confiesa que solía reírse de sus palabras llegó a causarle daño.

“Él se reiría de eso, y yo también me reiría, pero luego había un lugar en el interior que dolía. Cuando tienes a alguien que dice que eres demasiado pesado, eso te afecta”, confesó.

La intérprete contó cómo el éxito de Jackson 5 y su incorporación a la sitcom ‘Good Times’, le generó problemas de peso encontrando consuelo en el hecho de comer.

“Soy una ‘comedora emocional’, así que cuando me estreso o algo realmente me molesta, me consuela”, dijo Janet.

— Janet Jackson