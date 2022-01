Esposo de Ana Karina Soto habló sobre el ciberacoso que están viviendo: “Mi preocupación son mis hijos”

Una complicada y desafortunada situación es la que están viviendo Ana Karina Soto y su esposo Alejandro Aguilar. La pareja estuvo en el programa que presenta Soto, Buen Día Colombia, denunciando que están siendo víctimas de ciberacoso.

A principios de enero, recibieron un correo que decía en el asunto “observándote” con grabaciones desde las cámaras de seguridad de su departamento que fueron hackeadas.

“Estamos pasando por una situación como familia muy complicada y es que hackearon las cámaras de seguridad de nuestro apartamento y ese material nos llegó primero a través de un correo el 4 de enero donde claramente nos sentimos absolutamente vulnerados, atacados y sorprendidos”, aseguró la presentadora en el programa de Canal RCN.

Además, reveló que tomaron la decisión de denunciar la terrible situación ante las autoridades competentes. Sobre este tema, la periodista aseguró que “nos afectó porque las primeras imágenes que mandaron en este correo eran mías en el vestidor, vistiéndome y desvistiéndome”.

Esposo de Ana Karina Soto sobre la complicada situación que enfrentan como familia

Alejandro Aguilar aprovechó la oportunidad para reconocer que los compañeros de su esposa han sido de gran apoyo en este duro momento. “Antes que nada agradecerles a todos ustedes porque sé que han sido muy generosos y sobre todo con Ana Karina han sido bastante nobles con la causa”, expresó.

También destacó que lo que están viviendo es un problema que le puede pasar a cualquiera y más en estos tiempos. “Le puede estar pasando a usted en su casa, a su hermana en este momento le pueden estar violando la seguridad…”, sentenció Aguilar.

En este sentido, considera que es de suma relevancia “generar un movimiento que invite a la conciencia de qué puede estar pasando con la seguridad de nuestros hijos”. En este sentido, confesó que con todo lo que está pasando: “Mi mayor preocupación han sido mis hijos”.

“Cuando empecé a descubrir esto, ya llevamos como un mes en estas y no queríamos como ventilarlo ni hacer algo mediático sino que tenga una rigurosidad y que realmente observemos esto con mucho respeto”, sentenció.

Del mismo modo, reprocha que en la actualidad se han “normalizado unas conductas y comportamiento en un país donde creo que se violenta tanto la imagen de la mujer”, además recordó que “al principio cuando yo vi las imágenes de Ana Karina no quiero decir que me escandalicé pero si dije: ‘esto va a ser un problema muy grave’”.

Sin embargo, reveló que el momento más duro para él fue cuando conocieron que también tenían imágenes de mientras mantenían relaciones sexuales. “Cuando ya vi imágenes de nosotros en pleno acto de amor… me empezó a preocupar porque nosotros somos de mente abierta pero otros no, otras personas que están pasando por este caso no saben cómo enfrentarlo”, dijo refiriéndose a sus padres y familiares más cercanos.

En medio de todo, a través de sus redes sociales, tanto ellos, como otras personalidades de la farándula han iniciado una campaña. “#NOALCIBERACOSO #NOLOHAGASVIRAL”, son los numerales que están usando.