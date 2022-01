Cancela conciertos: Paquita la del Barrio postrada en la cama

“Desgraciadamente... no estoy bien”, aseguró la cantante mexicana Paquita la del Barrio en un post de Instagram, donde se ve postrada en una cama.

El video ha causado consternación y preocupación entre sus fans que llenaron la publicación de mensajes alentadores y de buenos deseos para una de las cantantes más queridas de México y el mundo.

El video lo dirigió Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, a su público de Moroleón, Guanajuato, donde daría un concierto en la feria este sábado 29 de enero y que está cancelado por su estado de salud.

“Amigos de Moroleón créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que quería estar con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento y debo guardar reposo dos o tres semanas”, dijo la intérprete de “Rata de Dos Patas” y “Vivo mi Vida”.

“No puedo caminar”

Aseguró que no puede “caminar” y que debe guardar reposo al menos dos o tres semanas. “Mil disculpa a todo el pueblo de Moroleón”, expresó.

Destacó que espera recuperarse de este problema de salud y visitar pronto Moroleón. “Espero en Dios estar bien y para la otra ya estaré con ustedes”.

Es el nervio ciático

Antes del video, el representante artístico de la cantante, Francisco Torres, publicó un comunicado informando sobre la cancelación de la presentación de Paquita la del Barrio en la Feria de Moroleón 2022.

El documento precisa que Paquita “debe guardar reposo absoluto durante tres semanas, debido a un procedimiento médico que se realizó en fechas pasadas para aliviar el dolor que venía presentando en el nervio ciático”.

En la carta, asegura el representante que va “evolucionando eficaz y favorablemente”.

Precisó Torres, que los compromisos adquiridos de próximas presentaciones serán cumplidos, incluso la gira que pactaron Paquita y Lupita D’ Alessio.

“Recupérate pronto, te queremos”, “Primero tu salud reina. Que Dios te bendiga. Aquí te esperamos”, “La tenemos en nuestras oraciones, un abrazo enorme”, “Ánimo a la más guerrera eres un ejemplo de trabajo incansable arriba corazón y fe”, son algunos de los mensajes que recibió la cantante mexicana.