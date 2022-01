“Toto” Acuña cambia de look y sorprende a Belén Mora: “Te ves súper distinto”

Por simple gusto o un nuevo estilo para convertirse en padre... lo cierto es que Francisco “Toto” Acuña, pareja de Belén Mora decidió cambiar radicalmente su look. Desde las redes sociales sorprendió a todos cortándose el cabello al ras con una máquina cortapelo.

Con su máquina en mano, el actor afirmó: “Uffff, que quería hacer esto”. Seguidamente comienza a raparse el cabello, grabando en video cada instante del momento. Tras terminar aclaró que se haría los últimos ajustes, aunque esto lo hizo fuera de cámara.

“Te ves mejor así que con pelo”, “no, no te lo quites todo”, “se veía más lindo”, “guapo”, “se ve genial”, reaccionaban algunos usuarios para el material que dura 3:14 minutos.

Unos minutos más tarde, Francisco “Toto” Acuña apareció en un nuevo video mostrando el resultado final. Levantando la ceja y sonriendo, el artista dejó claro que está complacido de haberlo hecho.

“Listo… no quedooo así bkn onda futbolistas, pero ahí le vamos… por $14.990 que costó la maquina. (También me ayudo @belenaza_ un poquito) Saludos”, escribió el actor.

La primera en aparecer fue Belén Mora, quien con un comentario en tono de broma, quiso marcar su territorio de amor. “Permiso, vengo a paquear, que ninguna se pase de lista o las huasqueo”, expresó la comediante.

Los usuarios no se perdieron el video y algunos le afirmaron que se ve mucho mejor con el cabello rapado. Sin embargo, otros opinan que no debió cortárselo al ras, sino buscar otro estilo.

Belén Mora recordó pérdida sufrida hace un año: “La pena no se va nunca”

A través de su cuenta en Instagram, Belén Mora se refirió a finales de diciembre a la situación que enfrentó hace un año, cuando perdió a su bebé a las 9 semanas de gestación.

Recordó los hechos que marcaron aquel momento, como el trato que recibió por parte de una ginecóloga o la elección del procedimiento, y reflexionó en torno al año que comienza a despedir.

“A las 22:00 aproximadamente, me fui a acostar, pasé al baño y vi unas gotas de sangre en mi calzón. Le dije a Toto, llamó al doctor y este nos dijo que si eran gotitas estaba todo bien. Treinta minutos después era una hemorragia. Entré en una suerte de shock. Toto tomó el control de la situación, fuimos a la clínica, a urgencia de maternidad”, relató Belén Mora.

“Nos recibió la ginecóloga de turno, que con muy pocas habilidades blandas nos comunicaba que era un aborto. Seguido a eso le pide a la enfermera ‘la espátula grande’. Toto tomándome la mano, pálido, yo pálida, en shock, entregada”, agregó la ex Morandé con compañía.

Posteriormente, la actriz reveló la incómoda situación que vivió en medio del duro proceso. “La doctora llama a mi ginecólogo, le informa la situación y de repente se empieza a reír: habían empezado a hablar de planes de año nuevo”, dijo.

Sobre el proceso para recuperarse, mencionó: “Estuve diez días llorando cada vez que tiraba la cadena, con un dolor que me partió el alma y el cuerpo, que me rompió por dentro. La reconstrucción no ha sido fácil. La pena no se va nunca”.