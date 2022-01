Mónica Rincón defendió a colega tras crítica por fotografía en bikini: “Podemos vestirnos como queramos”

El pasado lunes, Mónica Rincón se manifestó a través de Instagram con una reflexión en torno a la libertad de vestir como uno quiera porque así lo desea, y no para complacer a un tercero. Sus palabras surgieron a raíz de la crítica que lanzó un usuario de Twitter en contra de una colega, por publicar una fotografía en bikini en redes sociales.

Se trata de Fernanda Jure, quien fue juzgada por un usuario de la plataforma tras compartir un registro disfrutando del verano. “Cuando eres mayor de edad y aún no logras afirmar tu autoestima. Búsqueda de aprobación se llama”, escribió el sujeto.

Las palabras del desconocido provocaron la molestia de Mónica Rincón, quien le respondió a través de la misma red social. “Cuando eres hombre y te sientes con el derecho de decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo. El cuerpo es de @fefijure, seguro que el bikini también. (Búsqueda de atención se llama en el que acusa a otra persona de buscar aprobación)”, puso.

Mónica Rincón: “Podemos vestirnos como queramos”

Luego de contestar al desconocido, Mónica Rincón se refirió al tema mediante una extensa reflexión que tituló “Las mujeres no se visten para los hombres”. Sus palabras fueron acompañadas con las capturas del hecho ocurrido en Twitter y una fotografía en la que aparece luciendo una polera con el mensaje: “Girls don’t dress for boys (las chicas no se visten para los chicos)”.

“Para no salir sin ropa a la calle. Para sentirnos bien. Porque nos gusta esa ropa que elegimos. Porque queremos llamar la atención. Porque no queremos llamarla. Para sentirnos atractivas para un hombre o para una mujer”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Básicamente podemos vestirnos como queramos y por las razones que se nos ocurra. Porque es uno de muchos más actos que no tienen que estar condicionados por estereotipos”, agregó, indicando que “ni el largo de la mini, ni los centímetros de los tacos dicen nada de nuestra capacidad o inteligencia. Fin”.

“Todo esto a raíz de un tuitero que se sintió con el derecho de criticar a @fefijure porque subió una foto con bikini”, cerró, recibiendo un gran apoyo en la red social.