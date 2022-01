Elianis Garrido es una de las presentadoras más comentadas de la televisión colombiana. “A mi mamá no le va a gustar” Elianis Garrido reveló que se hizo modificación en su cuerpo

Para nadie es un secreto que saltó a la fama tras participar en el reality Protagonistas de Nuestra Tele.

Allí se convirtió en una de las más talentosas del concurso, hasta que tuvo un enfrentamiento y fue expulsada.

Desde entonces, ha procurado mantenerse alejada de las polémicas y controversias.

A diario, Elianis hace parte del programa de entretenimiento “Lo sé todo”, en el Canal Uno, en donde trabaja desde hace varios años.

Es gracias a esto que su número de seguidores ha aumentado bastante y actualmente muchos están pendientes de su vida.

Actualmente, en su cuenta de Instagram tiene un poco menos de seis millones de fanáticos.

Allí ella comparte varios detalles de su día a día, de su trabajo, sus empresas y sus rutinas de baile.

Y es que en varias ocasiones ha confesado que el baile es su gran pasión y así lo ha demostrado en sus redes sociales.

Debido a esto, la presentadora decidió hacerle un homenaje a su pasión haciéndose una modificación en su cuerpo.

Se trata de dos tatuajes, el primero de ellos lo realizó en sus costillas y se trata de una bailarina.

En medio de sus historias afirmó que pronto le explicará a sus seguidores qué significa esta marca en su cuerpo.

Asimismo, aprovechó para hacerse otro tatuaje en su brazo, y se trata de las iniciales de su marca.

“Hace rato tenía una decisión entre pecho y espalda, quería pero estaba contrariada, y dije “el día es hoy, porque después pierdo el impulso” me voy a tatuar y a mi mamá no le va a gustar esto”, afirmó.

“A mi mamá no le va a gustar” Elianis Garrido reveló que se hizo modificación en su cuerpo

Los comentarios no se han hecho esperar y varios de sus seguidores la han halagado.

De la misma forma, esperan que muestre el resultado en sus redes sociales cuando ya estén completamente recuperados.

Finalmente, algunos le preguntan si en el futuro se realizará más cambios o más tatuajes en su cuerpo.

Recordemos que…

Hace un tiempo, la presentadora se sinceró sobre un duro momento en su vida.

Lo hizo publicando una fotografía en su cuenta de Instagram, durante el año 2014.

Allí confesó que pesaba 44 kilos, que no podía dormir sin pastillas y que además tomaba suplementos para adelgazar, pues se sentía “muy gruesa”.

Además, se sentía menos que todos, y creía que sus sueños y metas eran imposibles.

“Me afectaban las críticas , me dolían y me hacían llorar , entrenaba seis días a la semana y no estaba conforme con nada. Enfermé física y emocionalmente. Lloraba casi todos los días , vivía con angustia y dolor en el pecho, taquicardias , ansiedades”.

Sin embargo, en ese mismo año también tuvo una de sus primeras oportunidades en televisión.

Poco a poco la presentadora se recuperó y actualmente está mejor que nunca.