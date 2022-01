Ricardo Arjona enciende la polémica al tildar de “gente desocupada” al movimiento feminista

Ricardo Arjona cumplió recientemente sus 58 años y presumió que está en su mejor momento físico mostrando su musculatura en Instagram.

View this post on Instagram

Actualmente, se encuentra promocionando su vuelta a los escenarios con #BlancoYNegroTour para el cual ya agotó las últimas fechas.

Sin embargo, ese no ha sido el único tema que ha tocado el guatemalteco, pues la polémica entorno a su tema ‘Mujeres’ siguen estando presente, aunado a su rechazo por el nuevo estilo de cristal que se ha adoptado en redes sociales.

Arjona es uno de los cantantes más reconocidos en Latinoamérica, a pesar de que en redes sociales su romanticismo suele ser criticado por unos cuantos.

El cantante representa a un experto seductor con sus letras de amor y desamor aunque asegura que no le gusta ser calificado de esa manera.

“Llegar con grandes expectativas a una noche romántica con una mujer es lo más peligroso del mundo, porque regularmente no las vas a cumplir”, dijo.

Sobre el rechazo que el movimiento feminista expresa por su tema ‘Mujeres’ al ser considerada machista, aseguró que no está de acuerdo ante la sensibilidad que ha quedado sumergida el mundo.

“Hoy estamos frente a un mundo inmensamente sensible. No me gusta esa cáscara de huevo en la que va caminando uno, que es tan susceptible a herir ciertos sectores”, aseguró.

— Ricardo Arjona