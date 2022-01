Mauricio Pinilla y sus hijos tienen COVID-19: “Aquí estamos, coronados”

Aunque ya era una noticia contada, faltaba la confirmación del propio afectado. Mauricio Pinilla confirmó que está infectado por COVID-19 al igual que sus hijos, por lo que está cumpliendo con los protocolos de aislamiento, además de su recuperación.

Francisco Halzinki, panelista de Me Late, contó el sábado 22 de enero que el ex futbolista dio “dio positivo a COVID-19 luego de realizarse un examen PCR”.

Recordemos que el ex goleador de la U y Coquimbo Unido también es conductor del programa Zona de Encuentros, de TVN.

Mauricio Pinilla está en cuarentena con su familia

“Aquí estamos, coronados. Famili COVID. Contagiada”, reveló ‘Pinigol’ en primera instancia desde un ‘live’ realizado en Instagram. Asimismo, indicó que están en “ese proceso de recuperación” desde el pasado jueves cuando confirmaron su contagio.

Mauricio Pinilla señaló también que su pareja, Gissella Gallardo, dio negativo al Coronavirus. Hizo la aclaratoria luego que uno de sus hijos le preguntara bromeando: “¿Puedo ir a contagiar a la mamá?”.

“Deja a tu mamá tranquila. A ella la tenemos aislada, porque le salió negativo. Hay que dejarla tranquilita no más”, expresó el ex futbolista ante sus seguidores.

“Esta casa es una locura con todos encerrados… ni les cuento”, agregó sin perder su sentido del humor.

'Pinigol' junto a su hija Agustina. Foto: Instagram @pinigol9

Mauricio Pinilla también quiso contar los síntomas que ha padecido con la infección. En este sentido mencionó: “Dolor de cabeza muy fuerte, muchísima congestión, muy decaído y con el cuerpo muy dañado, pero hoy me siento un poco mejor”.

Por último aclaró que sufrió el contagio de COVID-19 estando vacunado con las tres dosis. “No es que sea antivacuna, pero me contagié igual y me siento como las pelotas”, expresó.

“Entonces no sé si esa sea la solución. ¿Cuántas vacunas nos vamos a tener que poner? Ojalá encuentren algo que sea más efectivo”, selló el ex jugador de la selección chilena.

Mauricio Pinilla era Choripán en ¿Quién es la Máscara?

A inicios de diciembre, cuando aún se disputaba la segunda temporada del reality show que transmite Chilevisión, Pinilla dio la sorpresa al exponer su identidad, pero esta ocasión trajo algo llamativo y es que ninguno de los investigadores acertó sobre quién se trataba.

El exfutbolista de 37 años, que jugó 45 partidos y marcó 8 goles con la Roja, expresó que llevar el corpóreo Choripán no fue nada fácil, debido a los números de baile y canto que debió realizar antes de revelar su identidad. “Habré bajado unos 10 kilos”, aseguró Pinigol.

Mauricio Pinilla tras revelar su identidad en '¿Quién es la Máscara?'. Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, aseguró: “Lo pasé increíble”. El tercer eliminado de ¿Quién es la Máscara? destacó la energía de la audiencia durante sus presentaciones y está feliz de haber participado, incluso pudo haber dado un poco más.

“Tenía unas canciones para más adelante, pero se las perdieron”, dijo.

Nacho Pop, Rafael Olarra, Rodrigo Herrera y Carlos Caszely fueron los artistas que erróneamente eligió el equipo de investigadores, sin lograr acertar que se trataba de Mauricio Pinilla.