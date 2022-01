‘Epa Colombia’ es una de las figuras públicas más reconocidas de Colombia. La publicación de Epa Colombia por la que dicen que podría tener un nuevo amor

Para nadie es un secreto que su popularidad empezó a crecer después de que protagonizara varias polémicas.

Y llegó a su punto más alto a finales del 2019 después de que publicara un video destruyendo una estación de Transmilenio.

Debido a esto ha tenido que enfrentar diversos problemas con la ley colombiana, perdió sus redes sociales y por poco va a la cárcel.

Ahora se ha dedicado por completo a su empresa de Keratinas, con la que le ha ido bastante bien, y por la que se convirtió en millonaria.

View this post on Instagram

Durante las últimas semanas la empresaria se ha convertido en noticia gracias a su vida sentimental.

Y es que subió una serie de historias en las que decía que su novia, la futbolista Diana Celis le había pedido un tiempo.

Esto fue muy comentado por sus seguidores, quienes inmediatamente le hicieron reclamos a la joven en sus redes sociales.

Esta es la razón por la que ella también publicó historias diciendo que había sido Daneidy quien le pidió un tiempo.

Sin embargo, aclaró que la ama y que la va a esperar el tiempo que sea necesario, pues sabe cuánto la quiere.

Desde entonces han compartido algunos mensajes entre ellas en medio de su cuenta de Instagram, pero no se han referido a su relación.

View this post on Instagram

Ahora, Daneidy compartió una fotografía con la que ha dado de qué hablar y por la que algunos internautas afirman que podría tener un nuevo amor.

Allí está posando frente al espejo, y escribió un texto sobre el momento por el que pasa y cómo se está sintiendo.

La empresaria afirmó que “hace mucho no se sentía tan bien” y que está muy feliz en este momento.

“Tú no te alcanzas a imaginar lo que siente mi corazón. Hace mucho no sentía algo tan inexplicable, no podría describirte lo que siento, pero si puedo decirte que siempre llega alguien a tu vida para hacerte feliz”, escribió.