La Liendra asegura que le ofrecieron 300 mil dólares por un cambio extremo en su apariencia y no aceptó

Lo más común es que las personas que se someten a cirugías estéticas gasten grandes cantidades de dinero, sin embargo, según La Liendra a él le ocurre todo lo contrario. El creador de contenidos aseguró que un cirujano plástico le ofreció una exorbitante suma de dinero a cambio de realizarle un cambio extremo en su apariencia.

A través del formato de las historias en su nuevo perfil en Instagram, el pereirano expresó que por un momento lo pensó pero que al final rechazó la jugosa oferta.

La Liendra declinó propuesta de realizar un cambio en su apariencia

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, contó que recibió una llamada de parte del publicista de un cirujano plástico que le propuso operarse la nariz y las orejas a cambio de 300 mil dólares, aproximadamente 2 mil millones de pesos.

“Oigan qué llamada más asombrosa, me dijo: ‘El doctor, el mismo que te presenté la vez pasada quiere hacerte un cambio extremo de tus orejas y de tu nariz. Si te interesa, él está dispuesto a pagarte’”, partió contando el novio de Dani Duke.

Además, añadió que al consultarle la cantidad se sorprendió: “parce me ofrecieron 300 mil dólares por operar mis orejas y mi nariz”. Según el instagramer, el hecho que él se realice un cambio extremo con algún cirujano sería una publicidad muy grande y podría ganar mucho más de la suma que le ofrecieron.

También aseguró que no está interesado en cambiar su rostro. “La gente me reconoce tal y como soy, no me interesa ser ni bonito ni hermoso, me amo tal y como soy. Siento que por 300 mil dólares estaría vendiendo la imagen de La Liendra, porque sin sus orejas y sin su nariz no sería La Liendra. No me interesa operarme porque yo me amo tal y como soy”, aseveró.

Del mismo modo, dijo que al negarse el publicista aumentó la cifra a 500 mil dólares. “Ahí sí me senté, le dije ‘dame un break’, me miré al espejo y yo pensé, tampoco me interesa porque 500 mil dólares no es ni la mitad de lo que La Liendra me ha dado, porque con mi cuenta, mi cara y el nombre he hecho más de 2 millones de dólares”, expresó.

La cuenta dedicada a la farándula chilena chismes.hoycol compartió las declaraciones del influencer y los usuarios opinan que es falso y hasta lo compararon con Yina Calderon, buscando formas de llamar la atención.

“Ni el mismo se cree esa mentira”, “el doctor busca fama debe ser”, “qué mentiras, así nada más tanta plata” y “yo también quiero un doctor que me pague por dejarme operar”, fueron algunos de los comentarios.

La nariz y las orejas eran el objetivo del doctor que quiso operarle el rostro. Foto: Instagram @la_liendaa

Mientras su novio no se quiere operar… Dani Duke muestra cómo va su recuperación

El pasado 11 enero Dani Duke se sometió a una cirugía de marcación abdominal y en las últimas horas compartió cómo va su recuperación a través de las redes sociales.

La instagramer aclaró que dentro de unos meses es que se podrá apreciar bien el resultado de este procedimiento, sin embargo, ya se notan los cambios.

“Así va la recuperación, llevo 10 días”, escribió Dani Duke en la imagen que compartió mediante el formato de las historias en Instagram.

En la postal Dani Duke enseña su abdomen vistiendo un top corto y un short deportivo.

Desde el hilo de comentarios los usuarios no se mostraron tan simpáticos en esta ocasión, pues es de recordar que muchos de ellos no estuvieron de acuerdo con la cirugía, ya que consideraban que ni siquiera la necesitaba.

“La veo igual”, “ella era muy delgada para hacerse eso”, “no se le nota nada”, “¿se operó el pelo?”, “no entiendo qué se hizo”, “por Dios Dani, ni falta te hacía” y “diste plata para nada”, fueron algunas de las reacciones.