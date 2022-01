Kim Kardashian lleva los pantalones oversize ideales para una cita y así los combinó

Cuando se trata de dar clases de moda y comenzar tendencias, nadie mejor que la mismísima Kim Kardashian, rompiendo estereotipos y causando sensación con su estilo intachable.

Los paparazzis no desaprovecharon la oportunidad de fotografiar a la influencer con su pareja, Pete Davison, cuando estos se disponían a disfrutar de un delicioso almuerzo en Palm Beach.

El comediante, famoso por su participación en el emblemático programa de Saturday night live y sus programas en MTV, se mostró con un look bastante extravagante y urbano, mientras que la empresaria norteamericana dejó claro que, para una cita, no hacen falta excesos para verse genial.

Kim Kardashian demuestra cómo usar pantalones oversize en cualquier ocasión

La modelo se mostró con un look sencillo pero perfecto para disfrutar de una tarde con su pareja mientras los fotógrafos cautivaban el hermoso momento en que los famosos entraban al lugar tomados de la mano.

La combinación de pantalones oversize con blusa sin mangas y tenis de suela ancha es simplemente perfecta para esos días en donde queremos sentirnos hermosas y cómodas al mismo tiempo.

Un look que pasa de lo deportivo para convertirse en un estilo relax, el cual podría ser usado para casi cualquier situación, desde una cita al cine hasta un paseo por el centro comercial, o bien una reunión con amigos en el parque.

No es la primera vez que Kim se muestra cómoda y empoderada ante la mirada del público con este tipo de pantalones, ya que son de sus favoritos a la hora de salir a dar un paseo o simplemente estar en casa.

Kim Kardashian y Pete Davidson, una relación que va viento en popa

El 2021 fue un año caótico para la modelo en relación al amor, pues se oficializaba lo que se veía venir desde hace mucho tiempo atrás, el inevitable divorcio entre ella y el rapero y padre de sus cuatro hijos, Kanye West.

La modelo aseguró sentirse destrozada y desmotivada por su tercer matrimonio fallido, siendo este un episodio muy drástico en su vida, sobre todo cuando su icónico reality show, “Keeping up with the Kardashians”, vio su fin después de 14 años de transmisión.

Sin embargo, Cupido hizo uso una vez más de unas de sus flechas mágicas para devolverle la ilusión a Kim Kardashian de una relación amorosa y feliz, esta vez, con el comediante Pete Davidson.

Ambos se han mostrado muy felices juntos y han llamado la atención de cada medio de farándula en el país, sobre todo después de conocerse la noticia de que ella llevaría a su nuevo novio a la fiesta de navidad, en la cual su ex, Kanye West, también estaba invitado.

La pareja comenzó el año nuevo disfrutando de un relajante y exótico viaje por Las Bahamas para empezar con el pie derecho el 2022 y darse un momento de diversión y descubrimiento el uno por el otro.

Sin lugar a dudas esta es otra historia de amor que nos tendrá con el corazón en la mano para saber si la relación entre Kim Kardashian y Pete será algo pasajero o si se escucharán campanas de boda.