Khloé Kardashian se muestra más segura que nunca tras infidelidad del padre de su hija

Khloé Kardashian regresó a las redes sociales para mostrar un cambio de look tras los escándalos del padre de su hija, Tristan Thompson. La famosa mostró su nuevo look de cabello y posó con un sexy vestido para demostrar que está feliz y segura concentrándose en sus propios proyectos y su familia.

Khloé Kardashian se muestra segura y feliz tras su ruptura

Después de que Tristan Thompson aceptara haber tenido un tercer hijo con otra mujer mientras aún se encontraba en una relación con Khloé Kardashian. La famosa regresó a las redes sociales para comprobar que está en un buen momento y se siente segura de sí misma.

En una serie de fotos la empresaria posó usando un vestido azul de manga larga que acentuaba sus curvas y botas animal print. Su cabello fue lo que más llamó la atención, ya que en lugar de su usual lacio, lució rizos en una coleta alta. Como accesorios llevó tan solo lentes oscuros y una bolsa azul.

La famosa de 37 años de edad recibió comentarios por parte de sus amigos, Malika Haqq, Jonathan Cheban y Scott Disick, que celebraron su nuevo look.

Su madre, Kris Jenner, recientemente compartió fotografías de Khloé en bikini. La famosa aparece posando en un diseño neón y presumiendo sus curvas. Estas imágenes se realizaron para festejar el regreso de la línea de trajes de baño neón de Good American, la marca de ropa de Khloé.

Sus fans de inmediato comentaron que las fotos mostraban a Tristan de lo que se había perdido y celebraron que Khloé esté continuando con su vida de la mejor manera.

El final del 2021 y comienzos del 2022 han sido difíciles para la empresaria, ya que después de meses de rumores, se confirmó que su hija True tenía un nuevo hermano. Todo se volvió más dramático cuando varios medios americanos afirmaron que la pareja se estaba preparando para vivir juntos cuando el escándalo comenzó.

Después de negar la paternidad del bebé por muchos meses, una prueba de ADN confirmó que Tristan era el padre. El jugador aceptó la responsabilidad y ofreció una disculpa a Khloé. Ella no dio declaraciones al respecto, sin embargo se dice que actualmente ya no están juntos.

Durante las fiestas de fin de año, Khloé se dejó ver con su familia y sin Tristan. Lució un vestido color blanco decorado con lentejuelas brillantes en tonos plateados. Su cabello rubio estuvo peinado en una raya en medio y lacio.

Hace poco reveló que su familia también había crecido, pues ahora tiene un gato gris de ojos azules junto a su hija True, quien posó feliz junto a su nueva mascota en una serie de fotos compartidas por la famosa.

Por ahora Khloé se encuentra trabajando en su nuevo reality show, el cual protagonizará a lado de su familia y se transmitirá por medio de la plataforma de Hulu. Esto sucede después de que la familia decidiera terminar con su programa ‘Keeping Up with the Kardashians’, el cual duró varios años al aire y las lanzó a la fama.