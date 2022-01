Karen Doggenweiler se contagió de Covid-19: “Estoy en mi casa, sin contacto con mi familia”

El pasado domingo, Karen Doggenweiler reveló que se contagió de Covid-19. La animadora dio a conocer su diagnóstico mediante el formato historias, en donde explicó que se realizó un examen PCR tras regresar de las grabaciones de su programa Zona de Encuentro, cuyo resultado salió positivo.

“Lamentablemente hoy recibí el resultado de un PCR que me realicé al volver de grabar en el sur, que dio positivo”, contó en la plataforma, para luego entregar detalles de su situación actual.

“Como lo señalan las autoridades sanitarias, todas las personas con las que he compartido hasta hoy están en alerta Covid-19. Estoy en mi casa, sin contacto con mi familia. Les mando un abrazo grande a tod@s”, señaló.

Karen Doggenweiler y Mauricio Pinilla dieron positivo al Covid-19

El anuncio de Karen Doggenweiler se suma al realizado por Mauricio Pinilla el día sábado, cuando reveló que tanto él como sus hijos dieron positivo al Covid-19. El exfutbolista, quien comparte pantalla con la animadora en Zona de Encuentro, resultó contagiado tras las grabaciones del programa en el sur de Chile.

“Aquí estamos coronados. Familia Covid, contagiada. Estamos en ese proceso de recuperación”, contó durante una transmisión en vivo. Además, reveló que su esposa Gisella Gallardo dio negativo al Covid-19, por lo que se encuentra aislada de su familia.

“A ella la tenemos aislada, porque le salió negativo. Hay que dejarla tranquila no más”, señaló Mauricio Pinilla, quien también se refirió a los síntomas que ha presentado. Según indicó, ha experimentado “dolor de cabeza muy fuerte, muchísima congestión, muy decaído y con el cuerpo muy dañado, pero hoy me siento un poco mejor”.

“Me vacuné con las 3 dosis… no es que sea antivacuna, pero me contagié igual y me siento como las pelotas. Entonces no sé si esa es la solución. ¿Cuántas vacunas nos vamos a tener que poner? Ojalá encuentren algo que sea más efectivo”, agregó, a modo de crítica.