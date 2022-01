José Antonio Neme dedicó mensaje a Soledad Onetto tras confirmar pérdida de su embarazo

Un emotivo momento fue el que se vivió este lunes en el matinal Mucho Gusto, cuando José Antonio Neme le dedicó unas palabras a la periodista Soledad Onetto, a raíz de la pérdida de su embarazo. El animador del programa remarcó que “la televisión la hacen los equipos”, y aludió a su vínculo con la comunicadora.

“El fin de semana ya se hizo público a través de sus propias redes sociales lo que le ha ocurrido a una gran amiga querida mía. Yo sé que tiene muchos amigos, el canal la quiere muchísimo, no solamente por lo gran profesional que es, que es una obviedad, sino por lo gran persona que es”, agregó.

José Antonio Neme destacó la “maravillosa mujer que es”, “la capacidad que tiene de escuchar, lo empática, lo ponderada, lo sensible. Es una mujer tremendamente sensible y hay una carga que tal vez ella no ha mostrado a la opinión pública”.

“Uno ve a la periodista firme, juiciosa, analítica, y ha pasado por un tránsito complejo. Ella misma dijo en redes sociales que su embarazo no pudo avanzar, lamentablemente. Se sometió a un tratamiento, estaba esperando a su guaguita y por razones médicas no pudo avanzar su embarazo”, continuó.

José Antonio Neme sobre Soledad Onetto: “Ella tiene el sentido maternal”

Luego de reflexionar en torno a la situación que enfrentó su colega, José Antonio Neme entregó sus impresiones acerca de lo sucedido. “Si bien me dolió la noticia, creo que la condición de madre y ese corazón que una mujer puede elegir o no, y que está en su legítimo derecho, creo que ella tiene el sentido maternal”, explicó.

“Yo creo Sole, y le hablo a ella, que no sé si nos está viendo, que tu condición de mamá no puede ser puesta en duda jamás. Tienes ese regalo, tienes ese don. Ella es muy mamá con todos nosotros, he tenido conversaciones muy profundas con ella en momentos difíciles de mi vida. Ella tiene una actitud maternal, una mujer no es mamá solo porque da a luz. La condición de madre o de padre tiene que ver con conductas, actitudes o disposiciones espirituales que llevan a las personas a ocupar ciertos roles”, indicó.