Eugenio Derbez y los motivos por los que no quería ser padre tras la llegada de Aislinn Derbez

La llegada de un hijo no siempre suele ser llena de alegría pues los temores y la inestabilidad económica pueden jugar en contra y volver el tierno momento en una pesadilla.

Así le ocurrió a Eugenio Derbez al enterarse que sería padre por primera vez junto a Gabriel Michelle, quien es la madre de Aislinn Derbez.

El comediante se ha convertido en uno de los personajes más reconocidos y admirados de la televisión mexicana gracias a su talento y la amplia trayectoria que ha forjado.

El mal momento que pasó Eugenio Derbez al enterarse que sería padre

Durante una entrevista con Yordi Rosado, el creador de XH Derbez, se sinceró sobre algunos aspectos de su vida entre esos como tomó la paternidad.

Eugenio mencionó que era muy joven cuando su ex pareja quedó embarazada por lo que pensó que ser padre acabaría con su sueños a futuro.

“Yo tenía 23 años, y la verdad es que (Gabriel) y yo nos llevábamos muy mal. Y cuando me dice ‘estoy embarazada’, yo sentí que se acabó el mundo. Dije: ‘Mi carrera, mis sueños, todo, hasta aquí llegaron. Se acabaron’. Y me apaniqué y le dije ‘no quiero ser papá’. Entonces ella dijo ‘vete, no quiero volverte a ver. Yo voy a tener a mi hija, no quiero saber nada de ti’”, reveló. — Eugenio Derbez

A pesar de su temor y su negación aseguró que no tenía intenciones de romper lazos con su primogénita.

“Yo no quería ser papá, no quería que hubiera un hijo mío andando por ahí, yo estaba aterrorizado. Yo no quería ser papá, ella sí. Terminamos peleándonos. Luego medio regresé cuando la niña nació, medio lo intentamos, porque yo tenía muy claro que no quería dejar una hija por ahí regada, yo quería hacerme responsable”, aseguró. — Eugenio Derbez

La mala relación con la actriz de doblaje sumado a su precaria situación económica empeoraba el panorama.

“No tenía en qué caerme muerto, estudiaba cine, vivía con mis papás”, continuó. — Eugenio Derbez

El actor reveló que para darle un sustento a su hija tuvo que trabajar en distintos oficios, incluso como mesero y limpiaparabrisas.

Unos cuantos años después asegura que no se arrepiente de lo sucedido, pues Aislinn ha sido su mayor maestra durante todos estos años.

“Ha sido mi mejor maestra, Aislinn. Y la cosa más maravillosa que me ha pasado”, mencionó. — Eugenio Derbez

Para sorpresa de sus fans confesó que su película No se aceptan devoluciones (2013), fue hecha en honor a su historia en la vida real.

La producción muestra la historia de un padre soltero que tiene que hacerse cargo de una niña (Loreto Peralta).