Estas son las series y películas que se despiden de Netflix en febrero 2022

‘Rocky’ y ‘El padrino’ se despiden del catálogo de Netflix este mes de febrero de 2022. Esto corresponde al acostumbrado plan de renovación que siempre realiza este servicio streaming con a finalidad de incluir nuevas producciones con las que pueda seguir cautivando a la fiel audiencia.

Con ello se busca renovar o mantener en movimiento la programación que muchas veces migra hacía otras plataformas. Tal fue el caso de ‘Modern Family’ y ‘Grey’s Anatomy’ que después de estar tanto tiempo presentes en ella se trasladaron hasta Star+ con la finalidad de dar oportunidades a todas las audiencias de poder disfrutar de cada una de ellas.

Por eso, revisa si los títulos que tanto amas forman parte de este extenso y nutrido listado que se despide no solo de sus clásicos, sino hasta de varias tramas que no tuvieron el impacto esperado y, por tanto, deben salir y circular para otras plataformas que le permitan tener más exposición o éxito.

Rocky, El Padrino y otras series y películas que se despiden de Netflix en febrero 2022

Por ahora, esta es la primera parte de las series y películas que se despiden por completo de Netflix. Por eso, los fieles fans de Rocky y El padrino están muy tristes, ya que estas historias clásicas dirán adiós a tan solo inicios del próximo mes de este 2022, pero estarán disponibles hacía otros servicios que aún no han sido revelados, mientras chequea muy bien cuáles son tus favoritas, para que, lo que resta de enero, puedas volverlas a verlas y recomendar a tus seres queridos.

Desde las más románticas propuestas, hasta las más dramáticas e incluso terroríficas producciones estarán tan solo durante la primera quincena del mes de febrero. Mira cuáles son:

Fuego Cruzado

Esta película se despide de Netflix este 1 de febrero, razón por la que debes disfrutarla desde ya, pues será una de las tantas en decir adiós del catálogo de entretenimiento. Ella está repleta de acción, drama y peligro. Aquí sus protagonistas deberán salvar sus vidas ante los inminentes encuentros llenos de balas en los que deberán defender sus ideales y poder.

Aquí un mal cruce de palabras entre los irlandeses y los traficantes de armas generan un conflicto aún mayor del que no podrán escaparse, pues todo este enfrentamiento ocurre dentro de una fábrica de paraguas, lugar en el que deben darse una tregua o de lo contrario morirán.

También se despiden el 1 de febrero:

La Familia Addams

- Sin Salida

- Ace Ventura

- Aterrados

- El Cazarecompensas

- Jack y Jill

- Cuerpo de Elite

- DanMachi

- La Familia Fang

- Desobediencia

- Dilwale

- Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works

Hotel Transilvania 3

Esta divertida película se despide de Netflix el próximo 8 de febrero, razón por la que no puedes dejar de verla, ya que en esta oportunidad este grupo de criaturas se irán de vacaciones en un crucero muy particular.

Ellos estarán junto con sus familias y serán admitidos en este viaje en el que solo asistirán varios monstruos.

100 días para enamorarnos

El 10 de febrero dejará de estar disponible está producción que ha sido tan aclamada por la audiencia. En ella descubrirás la continuidad de un plan que busca reunir a una pareja que cayó en la cotidianidad y que no sabe cómo rescatar el amor incluso de su familia.

Si aún no la has visto, no pierdas la oportunidad de deleitarte con el drama, humor y momentos inolvidables que ella brinda.