Yina Calderón sorprendió a muchos este fin de semana con el anuncio de su nueva cirugía. “Duele mucho” Yina Calderón reapareció tras la cirugía en la que se retiró una costilla

Aunque llevaba algunos meses hablando sobre el tema, muchos pensaron que ya no lo haría.

La empresaria confesó que quería parecerse a una Barbie y por esta razón se realizaría un gran número de procedimientos.

En el mes de diciembre, la influenciadora reveló que esperaría un tiempo para operarse.

Por esta razón, muchos de sus seguidores se preguntaron si ya no se haría la cirugía.

Ella no se ha referido al respecto desde hace unos meses, pero sorprendió durante este fin de semana.

Y es que su mamá compartió una serie de videos en los que mostró que Yina salía del centro médico.

Esto, en compañía de una enfermera, que la cuidará durante las próximas semanas.

“Me retire las prótesis de los senos, me retire una costilla flotante, me realicé las caderas y me cambié la prótesis de mentón 🙏 gloria a Dios”, escribió.