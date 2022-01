Carolina Guerra es una de las modelos colombianas más comentadas del país. Carolina Guerra celebró el primer mes de su hijo con foto del día de su parto

Durante los últimos meses ha tenido a millones de personas pendientes de ella y de su embarazo.

Y es que se sumó al baby boom de la farándula colombiana, y a través de su cuenta de Instagram compartió algunos detalles.

Finalmente, su hijo llegó al mundo el 24 de diciembre del 2021, como un regalo de navidad.

Hace unos días, la modelo sorprendió a muchos contando su dura experiencia en el momento del parto, pues su hijo se adelantó unas semanas.

En medio de una publicación afirmó que aún faltaban tres semanas para el nacimiento de su bebé, pero durante una sesión de fotos se dio cuenta de que algo no estaba bien.

Y es que sintió que algo corrió por sus piernas y pensó que se había roto su fuente, aunque no fue así.

En el texto, la modelo explica que no era líquido amniótico lo que veía en el suelo, era sangre y durante 10 minutos esta no se detuvo.

Como era de esperarse, se asustó bastante y le preocupaba la salud de su bebé.

“Tan pronto tomamos esta foto, me fui a mi sala a cambiarme de ropa cuando de repente sentí un chorro de líquido caliente bajando por mis piernas. El problema es que no era líquido amniótico, no rompí fuente. Faltaban aún 3 semanas para el nacimiento de mi hijo. O eso pensábamos. Lo que había en el piso era una cantidad enorme de sangre. Los detalles se los ahorro pero ya se imaginarán la angustia tan horrible. Sangré por 10 minutos”, escribió.