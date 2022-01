Aislinn Derbez se va de viaje solo con su hermana y prueba que son las mejores amigas

Poco suele hablar Aislinn Derbez de su hermana, pero cuando lo hace, demuestra que es una de las personas más especiales de su vida y que la siente prácticamente como a una mejor amiga.

Y es que Michelle Aguilera, su hermanastra de parte de Gabriela Michel, no solo es su confidente y apoyo sino también la compañera de aventuras que la acompaña en sus planes más locos ¡como un viaje sorpresa a Costa Rica!

Así lo compartió la protagonista de La casa de las flores en Instagram, narrando cómo surgieron sus recientes días de descanso que orquestaron en pocos minutos y que las llevó a disfrutar del sol y el mar.

“Mi hermana es una gran compañera de viaje... Hace unos días le hablé y le dije: ‘no me siento bien, necesito naturaleza, a Kai le toca ir con su papá, no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola, pero no tan sola’”, comenzó escribiendo la artista.

A continuación Aislinn Derbez reveló que le preguntó a Michelle si quería ir al día siguiente a Costa Rica, “(a lo que) ella nada más me dice ‘a ver dame cinco minutos... Ok, voy”, reveló divertida en su perfil.

En la publicación compartió varias de las postales de los especiales momentos que vivieron juntas tomando el sol, viendo el atardecer, bañándose en la playa, paseando en moto y demás.

“Siempre me dice que vivo al límite pero me acompaña. Te amo, Mich”, finalizó la estrella de Netflix robándose más de 288 mil ‘me gusta’.

La relación de Aislinn Derbez con su hermana

Es bien sabido que la mexicana de 35 años tiene tres hermanos muy conocidos: Vadhir, José Eduardo y Aitana, por parte de su padre, Eugenio Derbez.

Sin embargo, también comparte su vida al lado de Michelle y Chiara, la otra hija de la ex del comediante, con quienes es muy estrecha, aunque ambas son menores y no están involucradas en el entretenimiento.