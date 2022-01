Aislinn Derbez posa junto a su hermana y muestra su gran parecido

Aislinn Derbez se encuentra de vacaciones en las playas de Costa Rica junto a su hermana por parte de su madre, Gabriela Michel. Con una serie de fotos la famosa presumió su viaje y dejó ver el enorme parecido que comparte con su hermana, lo cual sorprendió a sus seguidores.

Aislinn Derbez presume sus vacaciones junto a su hermana

Por medio de redes sociales, la actriz compartió fotografías junto a su hermana y dejó ver la gran complicidad que comparten a pesar de que casi no hacen pública su relación. Esto se debe a que Mich es una persona muy privada y no le gusta hacer su vida pública, incluso sus redes sociales son privadas.

Una de las actividades que realizaron juntas durante sus vacaciones fue el sumergirse en una tina de agua helada, Mich aguantó un minuto, pero Aislinn aguantó diez minutos.

En una publicación Aislinn reveló que su viaje surgió de manera improvisada, pues un día antes de irse le llamó a su hermana y le pidió que la acompañara. Ella sin pensarlo dijo que sí.

“Mi hermana es una gran compañera de viaje..Hace unos días le hablé y le dije: -no me siento bien, necesito naturaleza, a Kai le toca ir con su papá, no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola, pero no tan sola… mmm si me voy a costa rica mañana vienes conmigo?…ella namas me dice “a ver dame 5min”… “ok voy”.(siempre me dice que vivo al límite pero me acompaña😂)Te amo”

Mich es siete años menor que Aislinn, pero la actriz ha revelado que es muy madura e incluso se porta como su hermana mayor, pues siempre le hacía de desayunar y la regañaba por todo. De acuerdo con la hija de Eugenio Derbez, es su mejor amiga y le encanta pasar tiempo con ella.

Actualmente es su mano derecha en su podcast ‘La Magia del Caos’ donde habla de sus experiencias en las relaciones, maternidad, espiritualidad y más temas junto a amigos.

En su felicitación de cumpleaños pasada, la famosa reveló que al igual que ella, Mich sueña con ser madre algún día, razón por la cual tiene una excelente relación con Kailani. Además de que ama la lectura y desea ser escritora.

“Su sueño es ser mamá y escribir libros. Es una chingona y además es la otra mitad de la @lamagiadelcaos ya que sin ella no estaríamos materializando las cosas tan increíbles que hay ahí…Somos casi opuestas en miles de cosas pero muy similares en nuestra búsqueda interna y la manera de ver y afrontar la vida (amamos la terapia y todas esas cosas que ponemos en @lamagiadelcaos😂).”

Por ahora Aislinn se encuentra enfocada en sus proyectos personales, como su podcast. Además de que se encuentra disfrutando de una nueva relación amorosa tras su separación de Mauricio Ochmann. En la publicación en la cual hizo público su romance dijo que solo querían ser felices y ver a dónde los llevaba su relación sin tener la presión de mostrarse perfectos.

“Este hombre hermoso me pone así de feliz como en la foto…Y qué creeeen? Tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda con él. De lo que ya no tengo ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace…Sí se vale volver a enamorarse y abrir el corazón y entrarle al romanticismo… pero ya basta de medir el éxito de una relación por “cuánto dura” y ese tipo de paradigmas sociales sin sentido con los que crecimos. Gracias @jonathankubben por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces.”