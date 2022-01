A Laura Prieto le robaron todos sus documentos: “Qué paja todo”

Perder tus documentos de identidad cuando eres extranjero supone una gran complicación, pues recuperarlos requiere de un proceso que puede ser muy largo. Esta es la situación que vive la uruguaya Laura Prieto, quien reside en Chile.

A la influencer le robaron todos los papeles que la legalizan como ciudadana extranjera, luego que unos delincuentes abrieran su vehículo y se llevaran toda la documentación. Si bien es algo material, para ella es algo muy valioso.

El fatídico fin de semana que tuvo Laura Prieto

Por si fuese poco, a la ex integrante de “El Muro” de MCC no solo sufrió el robo, sino que se encontró un rato en su casa. Por tales motivos se desahogó en sus historias de Instagram.

“Que finde más de mierda. Comenzamos con un ratón en la casa y terminamos con que me abrieron el auto y me robaron la cartera con todos mis documentos”, escribió Laura Prieto en la red social.

Así se expresó Laura Prieto en sus historias. Foto: Instagram @lauraprietov

Si bien lo del roedor es lo de menos, a la influencer le preocupa notablemente el tema de sus documentos. “Una paja todo. Los extranjeros residentes en Chile sabemos lo leeeento que es sacar todos los papeles otra vez… quedé sin nada literal soy nn hoy”, expresó la uruguaya.

Laura Prieto sacó pecho de su independencia y autosuficiencia, sin embargo, no niega lo mal que se siente tras lo ocurrido. “Literalmente me quiero ir a la mie… un rato. La verdad como mina independiente siempre me las he arreglado sola, pero a veces se necesita un poco de apoyo, pero a veces estamos más solos de lo que imaginamos”.

Por último escribió: “Nunca uso este medio para desahogarme… pero no todo es color de rosa, hay días malos y buenos y muchas veces me dicen que me quieren por mi honestidad y sencillez”.

La modelo explicó la dificultad de legalizarse como extranjera. Foto: Instagram @lauraprietov

Laura Prieto se desahogó con sus seguidores. Foto: Instagram @lauraprietov

El impresionante cambio en su cuerpo

A principios de diciembre, Laura Prieto sorprendió a sus seguidores comparando dos fotografías de su cuerpo en distintos periodos. La modelo buscaba evidenciar sus cambios físicos luego de tres meses utilizando el producto detox que promociona a través de redes sociales.

“En la foto del bikini negro llevaba un mes de tratamiento. No me veía mal, pero estaba con el cuerpo más inflamado y poco definido”, escribió junto a los registros. Según observó, en la segunda fotografía “estoy claramente mucho más deshinchada, con el cuerpo más esculpido, definido”.

“A mí no me interesa bajar de peso. Me interesa sentirme más liviana y conforme con mi cuerpo. Así que mantengo una alimentación balanceada. Me doy mis gustos, pero me equilibro en las comidas y amo entrenar y tomar agua”, precisó.

Posteriormente, Laura Prieto comentó que su producto es un buen complemento para la dieta pues, además de ayudar a eliminar líquidos y toxinas, combate el tránsito lento. Las fotografías recibieron positivos comentarios por parte de sus seguidores, muchos de los cuales aseguraron que luce “igual de hermosa” en ambas imágenes.

Otros dijeron no observar ninguna diferencia, con mensajes como “la verdad te veo igual, solo con otra luz y con otro bikini”, “no veo diferencias... solo cambio de luz ambiente”, y “la verdad es que no veo diferencia. Solo veo que en las dos estás regia. Siempre te ves linda”.