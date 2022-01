¡Sí se habla de Bruno! Terapeutas usan los personajes de “Encanto” para estudiar las dinámicas familiares

Para sorpresa de muchos, “Encanto” se ha convertido en una de las películas más exitosas de Disney. La cinta, situada en Colombia y que narra la historia de una familia llena de poderes mágicos, acumuló más de 200 millones de dólares en la taquilla mundial y su soundtrack es una sensación, ocupando el número uno en la lista Billboard de los más vendidos.

Más allá de su popularidad con niños y no tan niños, hay otros aspectos de la historia que están siendo analizados a profundidad, como la dinámica familiar entre los Madrigal, la familia protagonista de esta maravillosa y colorida cinta.

Mientras que las pegadizas canciones de “Encanto” encabezan las listas de éxitos, la última película animada de Disney recibe elogios de terapeutas como Kadesha Adelakun por otra razón: la forma en que la película retrata el trauma y la curación.

Los terapeutas que hablaron con CNN dicen que están utilizando la película cuando tienen sesiones con sus clientes, muchos de los cuales son hijos de inmigrantes que se ven reflejados en la historia, escuchan sus experiencias en la banda sonora y usan “Encanto” para hablar sobre cosas que de otro modo no se dirían.

“Creo que va a tener un gran impacto en la sociedad... La gente está viendo esta película y se están dando cuenta de que se están viendo a sí mismos en ella”, dice Adelakun.

Cómo los personajes principales de “Encanto” están ayudando a los terapeutas familiares y sus pacientes

Mirabel

Al comienzo de “Encanto”, Mirabel nos presenta a la familia Madrigal, describiendo alegremente el poder mágico de cada persona. Más tarde nos enteramos de que la magia y la casa encantada de la familia tienen un lado más oscuro, que se originó en un momento traumático después de que la familia se vio obligada a huir de su hogar, caminar penosamente por el desierto y cruzar un río en busca de seguridad.

Mirabel es el único miembro de la familia Madrigal que no recibe un regalo. Pero al final, su poder está en ver a los miembros de su familia por lo que son y hacer todo lo posible para mantenerlos unidos.

“Mirabel era realmente el aglutinante de la familia, pero en realidad nadie lo veía”, dice Adelakun.

Jenny Lemus, psicoterapeuta en Chicago, dice que escuchó sentimientos que muchos de sus clientes han expresado durante años en la canción de Mirabel, “Waiting on a Miracle”.

“Ella está tratando de comunicarse con su abuela: ‘Mira, esto es lo que estoy experimentando. Quiero que me vean’. Muchas veces, las generaciones más jóvenes, lo que he visto a lo largo de los años, quieren ser vistos (por sus familias), quieren al menos el reconocimiento y no lo obtienen”, dice Lemus.

Bruno

Cuando se trata de Bruno, quien es condenado al ostracismo por su familia y termina escondiéndose en las paredes de la casa Madrigal para poder estar cerca pero no tener que enfrentarlos, hay mucho de qué hablar.

El don de Bruno es ver el futuro, y los miembros de su familia lo culpan cuando las profecías se hacen realidad. Algunos de sus gestos han provocado especulaciones sobre otros posibles diagnósticos para el personaje, que es el tema central de la canción más popular de la película.

“Piensa diferente. Ve las cosas de manera diferente”, dice Adelakun. “Tenemos familiares que también son neurodivergentes o tienen problemas de salud mental, y debido a que son diferentes, los evitan o no se habla de ellos”.

Los secretos familiares, como las historias que surgen cuando se habla de Bruno en la película, son un signo común del trauma intergeneracional que enfrentan muchas familias de primera generación, dice Lemus.

“No hablamos de sentimientos. No hablamos de emociones. No hablamos de trauma. Es tan tabú mencionarlo y es incómodo incluso expresarnos”, dice Lemus, quien dice que trata de trabajar con los pacientes para ayudarlos a aprender cómo comunicar mejor esos sentimientos.

