Yina Calderón es una de las figuras públicas colombianas más comentadas del país. ¡Se quitó una costilla! Yina Calderón sorprende con dura cirugía para cambiar su aspecto

Para nadie es un secreto que genera bastante polémica debido a su forma de ser y a sus publicaciones.

Adicionalmente sus problemas con el alcohol la han convertido en una empresaria bastante controvertida.

En sus redes sociales son constantes los comentarios al respecto, y las críticas en cada una de sus fotografías y videos.

Parece que Yina se ha adaptado a esto y ya no responde a la mayor parte de los comentarios en los que la juzgan.

Por otro lado, desde hace algunos meses tiene la mirada del público sobre ella.

Esto, porque reveló que se realizaría una cirugía para convertirse en la Barbie colombiana.

En su momento, la empresaria aseguró que se haría más de 10 procedimientos para cambiar por completo.

Aunque muchos le advirtieron que esto no era seguro, ella insistió en realizarse todas estas cirugías.

Sin embargo, han pasado varios meses sin que hable del tema, por lo que muchos pensaron que ya no lo haría.

Hasta ahora, pues sorprendió con el anuncio y los videos en los que muestra que ya se realizó algunas de las cirugías.

Al parecer, Yina se habría quitado las prótesis de los senos, se retiró una costilla, se puso una prótesis en el mentón y se puso cadera.

“Me retire las prótesis de los senos, me retire una costilla flotante, me realicé las caderas y me cambié la prótesis de mentón 🙏 gloria a Dios”, escribió.