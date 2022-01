Jennifer Lopez revela la razón por la cual se separó de Marc Anthony y demuestra que su salud es lo más importante

Aunque actualmente Jennifer Lopez se encuentra feliz en una relación con Ben Affleck, anteriormente estuvo casada con el cantante Marc Anthony por siete años y ambos comparten dos hijos, Emme y Max. En una reciente entrevista la famosa reveló cómo fue el momento en que se había dado cuenta de que su matrimonio había acabado y dio una lección de amor propio.

Jennifer Lopez revela cómo fue que decidió separarse de Marc Anthony

En una plática con W Magazine, Lopez dijo que sufría de ataques de pánico. Esto había comenzado después de haber hecho la película de Selena, la cual la catapultó a la fama internacional.

La famosa recordó que la primera vez que tuvo ansiedad severa, fue cuando tras el estreno de la película, un extraño gritó su nombre. Esto le dio miedo y ella corrió a su casa, ya que nunca antes había sido reconocida en la calle. En ese momento sintió que no podía estar sola en público, ya que no se sentía segura.

Su vida cambió mucho desde ese momento, pues tuvo que aprender a lidiar con su nivel de fama y a vivir con ansiedad. Sin embargo esta ansiedad fue lo que le hizo darse cuenta de que ya no quería estar en su relación.

En su libro True Love, la famosa recordó que supo que su matrimonio había acabado mientras se encontraba en una sesión de fotos. En ese momento tuvo un ataque de pánico.

Mientras estaba sentada en la silla de maquillaje comenzó a sentir que no podía respirar al darse cuenta de que el padre de sus hijos no era la persona indicada para ella.

“Mientras estaba ahí sentada sentí que mi corazón latía muy fuerte, no podía respirar. La ansiedad me consumía. No podía seguir con Marc por más tiempo.”

Además dijo que reflexionando sobre su pasado se había dado cuenta de que su matrimonio con el cantante había sido una especie de vendaje en una herida. Esto se debe a que ambos se casaron poco después de que ella hubiera terminado su relación con Ben Affleck.

Aunque ambos estuvieron juntos por siete años y tuvieron dos hijos, finalmente se dieron cuenta de que no querían seguir juntos.

En una entrevista con Oprah, la famosa reveló que al decidir divorciarse se sintió como un fracaso ya que no había podido mantener a su familia junta. Para ella mantener una familia nuclear siempre había sido importante, pero tuvo que aceptar que su relación ya no funcionaba y no era un buen ejemplo para sus hijos quedarse en una relación que no la hacía feliz.

Tras separarse de su esposo tuvo una relación con Alex Rodriguez con quien planeó casarse. Sin embargo la pandemia retrasó sus planes y finalmente JLo decidió terminar su relación con Alex después de varios rumores de infidelidades.

Actualmente está en una relación con Ben Affleck, con quien ha sido captada de viaje y en salidas con los hijos de ambos, demostrando que se encuentra en un buen momento de su vida personal y profesional.

Por ahora la famosa no planea casarse pronto y ha dicho que aunque cree en el amor para toda la vida, sabe que lo primero siempre debe ser ella y sus hijos.