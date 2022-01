Dramas coreanos que llegarán a Netflix en este 2022

Los K-dramas, doramas o como sea que conozcas a las series provenientes de Corea del Sur, siempre han tenido un nivel impresionante de popularidad, pero 2021 los llevó a nuevas alturas con programas como El Juego del Calamar que hizo que mucha gente se convirtieran en seguidores de estas producciones. El drama de supervivencia les dio a los fanáticos de los doramas algo fresco y nuevo para disfrutar, al mismo tiempo que atrajo a nuevos espectadores.

Los mejores dramas coreanos que estrenarán en Netflix este 2022

Glitch

La comedia de suspenso, Glitch, comienza con la desaparición del novio de Hong Ji Hyo, luego de un misterioso destello de luz. En la búsqueda de su pareja, se acerca a los miembros de la comunidad OVNI para que la ayuden a resolver el misterio de su desaparición y traerlo de vuelta.

No se ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento de Glitch, pero hasta ahora se sabe que el elenco incluye a Jeon Yeo Bin, Nana, Lee Dong Hwi, Ryu Kyung Soo y Baek Joo Hee.

Todos nosotros estamos muertos

Los apocalipsis zombis siempre han atraído a los espectadores, incluidos algunos K-dramas y películas populares que presentan el fascinante fenómeno de los muertos vivientes. Esto incluye Train to Busan, #Alive y Kingdom, cada uno con una singularidad que arroja una luz diferente sobre una historia que de otro modo sería común y monótona.

La última incorporación al género zombie es All of Us Are Dead, que se lanzará en enero de 2022. La temporada larga de 8 episodios es una adaptación de un popular webtoon, Now At Our School, y cuenta la historia de un grupo de estudiantes de secundaria atrapados en la escuela en medio de un brote de virus zombie.

Surinam

En Surinam, el Servicio Nacional de Inteligencia intenta detener a un capo de la droga que opera en un país del mismo nombre con la ayuda de un empresario común. Aunque inicialmente planeó hacer una fortuna, en su lugar se sumerge más profundamente en el mundo del crimen que está trabajando para desmantelar.

La temporada tendrá 6 episodios y se basa en una historia real, con matices similares a la exitosa serie Narcos. Una de las cosas más impresionantes del programa es el elenco repleto de estrellas, que incluye a Park Hae Soo, Hwang Jung Min, Ha Jung Woo, Jo Woo Jin y Yoo Yeon Seok.

Nuevo matrimonio y deseos

El emparejamiento es el tema dominante en el próximo K-drama, Remarriage & Desires. La agencia exclusiva llamada Rex atiende a los miembros más altos de la sociedad, haciéndolos parejas muy atractivas para otros que buscan mejorar su estatus social a través del matrimonio con la élite.

La próxima temporada tendrá 8 episodios y el elenco está formado por Kim Hee-seon, Lee Hyun-wook, Cha Ji-yeon, Jung Eugene y Park Hoon. Aunque por ahora no se ha publicado mucha información sobre el programa, la premisa promete ser intrigante a medida que los miembros compiten por las mejores coincidencias.

El sonido de la magia

Cuando los padres de Yoon Ah Yi la abandonan a ella y a su hermana menor en El sonido de la magia, ella da un paso al frente para cuidar de ambas encontrando un trabajo de medio tiempo y estudiando diligentemente. A pesar de hacer malabarismos con el trabajo, la escuela y sus responsabilidades como madre con su hermana, Yoon Ah Yi es una de las mejores estudiantes de su escuela.

Su único deseo es acelerar el tiempo para poder crecer y tener un trabajo e ingresos estables. Un encuentro con un mago la lleva a compartir su deseo y su vida nunca vuelve a ser la misma. El K-drama tiene elementos fantásticos que pueden atraer a los fanáticos de dramas similares como Goblin, combinados con una conmovedora historia de dos hermanas.

