Revelan cuál era el final original de ‘Quédate cerca’ y que fue cambiado para darle más dramatismo a la serie de Netflix

La impactante minierie Quédate cerca sigue generando además de vistas, diversas reacciones de parte de los suscriptores de Netflix. Y es que aún hay quienes se han quedado enganchados con esta muy misteriosa trama que atrapa desde un principio y que está basada en la novela del famoso Harlan Coben.

Esto ha sido también una de las claves de su éxito, pues más allá de ser una adaptación más, representa una historia repleta de argumentos e hilos conductores interesantes. Además, a esto se le suma la impecable interpretación de sus actores quienes saben conducir a la incertidumbre al espectador desde los primeros minutos de esta trama.

Pero quienes lograron leer esta novela se pudieron percatar que el final no concuerda con los presentado en la versión impresa. De ahí que hay quienes han indagado sobre qué era lo que realmente sucedió con este cierre que fue modificado para el servicio streaming a fin de darle más impacto y orden más dramático del que poseía.

¿Cuál era el final original de Quédate cerca y que fue cambiado para darle más dramatismo a la serie de Netflix?

Una vez que ‘Quédate cerca’ fue estrenada en el gigante streaming, más de uno se interesó por ella, porque además era una de las pocas veces que se presentaba un drama bien argumentado de forma rápida a través de los ocho capítulos que posee esta producción.

Luego de ello se pudo evidenciar cómo cada personaje estaba interconectado y esto a su vez le permitía dar un final inesperado e insospechado para la audiencia. Sin embargo, la audiencia pudo percibir en Netflix como en principio Lorraine es señalada como la principal causante de varios asesinatos que se presentan en esta serie, esto sin saber que ella trata de encubrir a quienes muchos consideraban era solo una víctima como es el caso de Dave quien fue el autor material e intelectual de la muerte de Carlton Flynn.

Pero, en las páginas escritas por Harlan esto no sucede así. Es por ello que en esta nueva versión se imprime aún más dramatismo y un final inesperado, pues es lo que logra captar la atención de los amantes de este tipo de dramas que además saben combinar muy bien el suspenso.

Con ello, Quédate cerca logra consolidarse entre el catálogo de entretenimiento por varias semanas en las que ocupó los primeros lugares, pues sorprendió gratamente con esta presentación tan ligera e interesante de una secuencia de asesinatos que fueron ocultados por las personas más exitosas y que aparentan tener una vida ejemplar.

De ahí se desprenden también varias lecturas que ha dejado esta miniserie en la que todo indica que no siempre se termina de conocer por completo a las personas y que cada una siempre tiene un secreto que ocultar para no decepcionar a los demás y a su entorno que los considera un ejemplo a seguir. Pero también habla del darse segundas oportunidades, siempre y cuando éstas no perjudiquen a quienes más los aman y depositan en ellos toda su confianza.