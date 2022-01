Frases de Camila Cabello para inspirarnos y amarnos a nosotras mismas

“Amo mi cuerpo” es una de las frases con las que Camilo Cabello ha hecho que el mundo voltee a verla, porque en tiempos donde abundan las comparaciones y las inseguridades, la cantante ha sido una de las mayores voceras del amor propio.

En especial, si a esto le sumamos que forma parte de una industria muy exigente con los estándares de belleza que promueve y el estar expuesta a millones de personas, pero ella, ha querido transmitir con el ejemplo la autoaceptación.

Esto no significa que los complejos desaparecen por obra de magia, que no habrá días malos donde flaqueará la autoestima y donde nos sentiremos siempre hermosas, pero sí querernos tal como somos abrazando nuestras imperfecciones.

Frases de Camila Cabello para enamorarnos de nosotras mismas

Sobre los filtros y las ediciones fotográficas

“Constantemente ven imágenes súper editadas con Photoshop y piensan que esa es la realidad. Los ojos de todos se acostumbran a ver cuerpos con filtro sobre filtro y de repente piensan que eso es real, pero no, lamento decirles que es falso”, dijo en alguna ocasión la de raíces cubanas recordándonos no dejarnos llevar por esos prototipos de belleza irreales.

El amor más importante es el propio

“No serás feliz si no estás contenta y orgullosa con lo que tienes. No importa lo enamorado que todo el mundo esté de ti, no importa si tú no te gustas y aceptas a ti misma. Eso es lo más importante”, reiteró la joven de 24 años en otra ocasión.

Agradecer hasta lo que no nos gusta

“Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer todo. Somos mujeres reales: con curvas, celulitis, estrías y grasa. Tenemos que ser dueñas de todo eso, cariño”, expresó en una ocasión donde fue criticada por su aspecto más real.

“Hey, chicas. La celulitis es normal, tener pancita es normal. Eso nos hace hermosas y naturales”, agregó. “No sé ni me interesa lo que agente piensa de mí. Probablemente muchos conceptos erróneos, pero honestamente no me importa”, finalizó.