Yeison Jiménez no se aguantó y así le respondió a Amparo Grisales en “Yo Me Llamo”

Así queda comprobado con el reporte del rating publicado por Kantar Ibope Media.

Asimismo, sus jurados y participantes se hacen tendencia en redes sociales durante cada capítulo.

Especialmente en Twitter, muchos internautas juzgan a los concursantes y cada una de sus presentaciones.

En el capítulo del pasado jueves, el imitador de J Balvin y de Christian Nodal quedaron en riesgo y podrían salir de la competencia.

Muchos están a la expectativa de quienes se convertirán en los nuevos eliminados de este ciclo.

Por otro lado, otros participantes dan de qué hablar en redes sociales, algunos de ellos son Leonardo Favio, Carlos Gardel, Bruno Mars, y Maluma, quienes han sorprendido a los jurados y al público.

Muchos ya tienen a su favorito para llegar a la final, y apuestan por quiénes son los que llegarán más lejos, sin embargo, esto aún no se sabe.

Y es que un detalle que ha llamado la atención es que durante los últimos capítulos, Yeison Jiménez y Amparo Grisales han tenido algunos enfrentamientos.

En el capítulo de este jueves, tras la presentación de Leonardo Favio, los dos tuvieron una pequeña discusión.

Esto, porque Yeison comentó que el participante había desafinado en dos ocasiones, mientras que Grisales afirmó que el cantante de música popular “siempre le busca la uña al gato”.

Al parecer el comentario no le sentó nada bien al cantante, quien inmediatamente le respondió.

“Amparo déjame decirle algo al hombre, tienes que refutar todo. Entonces no, no te desafinaste, estuviste 100% legal y correcto en la canción”, le contestó.

Aquí puede ver el enfrentamiento, desde el minuto 36:29.

Recordemos que...

Yo Me Llamo llegó a su temporada número ocho y emociona a los televidentes e internautas fanáticos del concurso.

En esta edición, el Canal Caracol confirmó que tienen alrededor de 1.200 millones de pesos en premios.

A lo largo de las ediciones que se han emitido han cambiado los presentadores y los jurados del formato.

Actualmente, Melina Ramírez y Carlos Calero son los encargados de recibir a los concursantes y presentarlos.

Mientras que los jurados son Amparo Grisales, César Escola, y Yeison Jiménez, quienes han cautivado al público.

En el año 2019, la presentadora fue Valerie Domínguez, sin embargo, ella ahora trabaja en RCN y se ha dedicado a su hijo.

Pese a esto, sus seguidores la pueden ver justo después del programa, en la novela “El hijo del cacique”, en donde interpreta a una villana.

Otros de los presentadores han sido Linda Palma, Ernesto Calzadilla, Sandra Posada y Jessica Cediel.

Mientras que algunos de los jurados más recordados han sido Pipe Bueno, Jessi Uribe, Julio Sabala, Jairo Martínez y Luz Amparo Álvarez.

Actualmente muchos de los imitadores que se han presentado han demostrado tener gran talento.

Es por eso que muchos de ellos han triunfado después del programa y ahora son famosos imitadores o tienen sus propias carreras profesionales.