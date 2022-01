Cristina Hurtado es una de las presentadoras colombianas más comentadas del país. “Te convertiste en un hombre” Cristina Hurtado celebró el cumpleaños de uno de sus hijos

Y más durante las últimas semanas, pues dio a luz a su tercer hijo mientras millones de colombianos están pendientes de ella.

El pequeño nació el nueve de diciembre, y el anuncio fue publicado el día 18 del mismo mes.

Por ahora hay algunos detalles que no se conocen, y el más importante es el nombre del bebé.

Ni sus padres, ni sus hermanos se han referido al tema, lo que ha empezado a molestar a los internautas.

Toda la familia se ha mostrado muy emocionada por la llegada del bebé y así lo han mostrado en sus redes sociales.

Sin embargo, ahora es otro de los integrantes de la familia quien se ha convertido en noticia.

Se trata de Juan José, quien fue el hijo menor de la pareja durante muchos años, y se robó la atención.

El joven cumplió 16 años y como era de esperarse, sus padres lo han celebrado por todo lo alto con conmovedores mensajes.

Primero lo hizo su mamá, escribiéndole un gran texto en el que afirmó que “ya se convirtió en un hombre”.

Asimismo, hizo un video con varias fotografías de los dos juntos, y recordando cuando era solo un pequeño.

“Ya no puedo tenerte en mis brazos pero te tendré siempre en mi corazón!! Hace 16 años llegaste a nuestras vidas para llenarnos de amor y felicidad!! Admiro profundamente tu gran nobleza, tu disciplina y capacidad de soñar! Me has dado incontables razones para sentirme orgullosa de ti pero lo que me hace sentir más orgullosa es que seas mi HIJO!!”, escribió.