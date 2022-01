Películas de Netflix que debes ver antes de cortar una relación para siempre

Pese a que históricamente las películas nos hablaron de los finales felices y el “se amaron por siempre”, hay romances que por el bienestar de ambos es mejor terminarlos, como también nos narra Netflix.

Sin embargo, en otras ocasiones es preferible reconsiderar dar una segunda oportunidad porque todos nos equivocamos y se puede trabajar en los problemas, por lo que con este maratón podrás evaluar todas tus opciones.

Películas de Netflix para ver antes de terminar una relación

Historia de un matrimonio

Por más que duelan, hay algunas rupturas que son necesarias y esta sincera historia con Adam Driver y Scarlett Johansson nos lleva a todas las etapas que atraviesa una pareja cuando decide divorciarse.

Esta actriz y el director de teatro están en una relación insostenible, donde ella ha tenido que incluso que dejar su amor propio de lado, pero la separación será difícil de transitar mientras intentan no herir a su hijo.

Quizás para siempre

A veces las diferencias entre las personalidades de ambos pueden crear conflictos, pero con paciencia y trabajo mutuo en favor de la relación pueden prosperar.

Al menos, eso es lo que aprendimos con unas de las películas originales de Netflix más divertidas donde conocemos a Sasha y Marcus, dos jóvenes que estuvieron enamorados en su adolescencia y la vida les regala una segunda oportunidad.

Amor de cuento

Si te miente, te ilusiona y rompe tu corazón, ¡ahí no es! Esas son grandes red flags en cualquier relación, incluso en una que no sea amorosa, por lo que no vale la pena seguir intentándolo.

Así le pasó a la comediante Andrea Singer, que después de priorizar su carrera por años creyó que había encontrado al chico perfecto, pero ya saben lo que dicen, a veces las cosas simplemente son muy buenas para ser reales.