Paulina Vega es una de las exreinas colombianas más recordadas por el público. Paulina Vega confesó que quiere formar un hogar y sorprendió a miles

Esto, porque se convirtió en la segunda Miss Universo colombiana y su belleza es un tema constante.

Adicional a esto, Vega ha sido la imagen de varias campañas publicitarias y debutó como presentadora en el programa “A Otro Nivel”.

En su primera temporada lo hizo muy bien y se llevó todos los halagos por la manera en la que interactuaba con los participantes.

De la misma forma sucedió en la segunda temporada, emitida durante el 2020, en donde otro detalle se robó la atención.

Se trata de su apariencia física, pues el vestuario que lucía, para muchos, la hacía ver bastante delgada.

Aunque al principio evitó referirse al tema y evadía las críticas, con el tiempo empezó a defenderse.

Afirmó que para ella lo más importante es estar saludable y comprobó que sí se alimentaba muy bien.

Parece que con el paso del tiempo estas críticas han disminuido y ahora recibe bastantes halagos en sus redes.

De hecho, es constante que reciba cumplidos por su imagen y por su apariencia, además, muchos le piden sus tips para verse así.

Ahora, la modelo se ha sumado a una dinámica en la que sus seguidores le hacen preguntas a través de Instagram.

Una de las primeras fue “¿cuáles son sus metas a corto plazo?” y la respuesta ha sorprendido a más de uno.

“Tener un hogar”, escribió allí.

Esto ha tomado por sorpresa a sus seguidores, pues es la primera vez que Vega se refiere a este tema.

Muchos se preguntan si quiere hacerlo con su pareja actual y si también está considerando tener bebés.

Paulina Vega confesó que quiere formar un hogar y sorprendió a miles

Recordemos que...

Además de Paulina Vega, otras exreinas de los últimos años que siguen dando de qué hablar son Taliana Vargas, Ariadna Gutiérrez, Daniella Álvarez, Gabriela Tafur, Andrea Tovar, entre otras.

Todas ellas continúan haciendo parte de los medios de comunicación tanto nacionales, como internacionales.

Asimismo, tienen la mirada del público sobre ellas y su belleza, que conservan incluso al pasar de los años.

Por otro lado, Ariadna Gutiérrez y Paulina Vega han protagonizado algunas polémicas entre ellas.

Y es que parece que no se llevan tan bien como parece, y así lo confesó la Señorita Colombia de 2014 en una entrevista.

La exreina afirmó que no le cae bien a la ex Miss Universo, y que “le tiene roña, no sabe por qué”.

Reveló también que de un momento a otro cambió con ella, y desde ahí empezaron los enfrentamientos.

Finalmente, afirmó que el momento que más aclaró que había problemas entre ellas es que Vega la dejó de seguir en redes sociales.

Según Ariadna, esto significa que no quería verla y que “su presencia le incomodaba la existencia”.

Por ahora la ex Miss Universo no se ha referido al tema, ni a las palabras de su sucesora.