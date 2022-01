Mon Laferte reveló el sexo y nombre de su bebé con tierna postal: “Ya tengo 8 meses”

Mon Laferte no ha detenido sus presentaciones pese a estar embarazada. Instagram @monlaferte

Mon Laferte está en la etapa final de su embarazo y las emociones están a flor de piel. Se nota que la exitosa cantautora ha disfrutado a plenitud de la dulce espera de su bebé, fruto de la relación que tiene con el productor mexicano Joel Orta.

Giras, premios, lanzamientos y muchas cosas más saboreó la artista estos últimos meses mientras lleva en su vientre a su primogénito. La cantante suele compartir registros de su maternidad a través de sus redes sociales y en las últimas horas hizo una importante revelación: el nombre y el sexo de su hijo.

Ya no es un misterio el sexo del bebé de Mon Laferte

Con una conmovedora foto de un enterito tejido que hizo con sus propias manos para su bebé, Mon Laferte confirmó que será niño y llevará por nombre Joel.

“Primer tejido que hago para mi hijo Joel. Ya tengo 8 meses de embarazo y estoy muy nerviosa y emocionada”, escribió la famosa en el post que hasta el momento suma 145 mil ‘likes’.

De inmediato la publicación se llenó de mensajes positivos y de apoyo a la cantante en la recta final de su embarazo. “Tranqui mon, todo va ir bien y Jo va estar con la mejor madre cantando canciones de cuna”, “hermoso te admiro muchísimo”, “lo haces todo tan lindo y lleno de amor” y “te quedó hermoso”, fueron algunos de los comentarios.

Es de recordar que el pasado mes de agosto cuando Mon Laferte anunció su embarazo también confesó que fue un proceso duro, pues estuvo un año intentándolo.

“Después de un año de intentarlo, por fin. Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”, escribió la cantante en ese entonces en un post de Instagram.

“Me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que ¡SOY FELIZ! Seré mamá… No sé en qué me metí, pero que hermosa es la vida”, agregó.

Mon Laferte ganó en 2021 su cuarto Grammy, a Mejor Álbum cantautor. Foto: Instagram @monlaferte

La cantante compartió fotografía de su madre embarazada

Cada vez que exhibe su pancita, Mon Laferte derrite de amor a sus seguidores. Mediante su plataforma digital, la famosa ofrece los detalles de su embarazo constantemente.

Hace unas semanas atrás, a través del formato de las historias la cantante publicó una imagen comparativa de su mamá embarazada de ella y ella embarazada de su primer hijo.

“Mon en pancita de mamá” v/s “Mon con su pancita esperando a su bebé”, escribió la artista nacional en las fotos que evidencian el gran parecido que existe entre ella y su progenitora. También miles de fans opinan que la mamá de Mon se ve igual de tierna que ella embarazada.