Hijo de Mayrín Villanueva reacciona a la escena de sexo de su novia Azul Guaita en Rebelde

Azul Guaita se ha convertido en toda una sensación al protagonizar la nueva versión de Rebelde en Netflix.

La joven mexicana hizo un gran papel en su papel de Jana Cohen, hija de Pilar Gandía, quien estudió en el Elite Way School, y era parte de la antigua versión de Rebelde.

Este papel fue todo un reto para ella, especialmente una escena de sexo al comienzo de la serie que tuvo con Esteban, interpretado por Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori, pero la hizo como toda una profesional.

Sin embargo, cuando se tiene pareja, estas escenas resultan más difíciles para esa pareja que para los propios actores.

Por eso, Sebastián Poza, quien también es actor y con quien tiene una relación de dos años, opinó sobre esta escena y dejó clara su posición.

Novio de Azul Guaita opina sobre su atrevida escena de sexo en Rebelde

Sebastián Poza, quien es hijo de los actores Mayrín Villanueva y Jorge Poza, se refirió a esta escena de sexo que protagonizó su novia durante una reciente entrevista.

“Sí, ya llegué a la escena de Azul con Sergio. Les quedó muy bonita, la verdad es que es trabajo, al fin y al cabo, nada más es hacer una escena más, que obviamente te cuesta más trabajo desnudarte o te da pena dar besos, pero es una escena al final”, dijo el joven, demostrando su madurez.

Además, dijo estar muy orgulloso de ver el éxito de su novia, y como es actor, entiende que estas escenas forman parte de ese mundo, y no tiene ningún problema con que ella las haga.

También destacó el gran trabajo que hicieron los actores en esta nueva versión de Rebelde, pero por supuesto, dejó claro que Azul es su preferida.

“Canta increíble, es mi favorita. La verdad lo hicieron muy bien todos, estoy muy feliz y muy orgulloso de Azul en especial. Está increíble, no la he terminado de ver, voy por el capítulo seis, está muy buena, me tiene muy picado y todo el elenco lo hizo muy bien, la verdad es que son muy buenos actores”.

Sebastián y Azul se conocieron en el set de la telenovela Soltero con hijas, en el 2019, y desde ese momento quedaron flechados y comenzaron una relación.