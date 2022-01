Grettell Valdez se recupera tras amputación que sufrió y da una lección de fortaleza a sus fans

La actriz Grettell Valdez es una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano. Es por eso que siempre está rodeada de tanto amor y apoyo, especialmente en estos tiempos tan complicados.

La actriz comenzó el año con malas noticias, pues según reveló, tenían que amputarle parte del dedo de la mano debido a que en 2018 le un diagnosticaron cáncer en la zona.

Aunque en el momento esto pudo resolverse con una cirugía, fue apenas que los médicos le informaron que aún tenía un pedacito “sospechoso” por lo que debía someterse a una bipsia.

El resultado fue desalentador pues al final, se tomó la decisión de amputarle parte del dedo para evitar que se convertirse en un cáncer.

Con la fuerza que siempre la ha caracterizado, Grettell compartió con los fans la situación por la que estaba atravesando, algo que dejó a todos helados.

“Hace más de 4 años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron, me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijeron: ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsia’”, dijo en entrevista con el matutino Hoy.

“Es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta en cáncer. Sí me van a quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”, puntualizó Valdez.

Finalmente el día de la cirguía llegó y se informó que todo salió bien y que la actriz se encuentra en perfectas condiciones. Fue su ex esposo, el actor Patricio Borghetti quien habló sobre su estado.

“Salió muy bien, la verdad. Es correcta la información, ayer fue intervenida por suerte salió todo bien [...] De la operación ya pude verla ella, fue ambulatoria la cirugía”, dijo Borghetti durante el programa Venga la Alegría, donde es conductor.

A pesar de haberse separado hace tiempo, los actores mantienen una relación cercana y estable por Santino, el hijo que tuvieron juntos. Esto también ha hecho que Borghetti esté al tanto de la situación de Grettell.

“En realidad estuve platicando un poco con ella, porque desconozco los términos médicos a profundidad. Pero me decía es que se descubrió que tenía una bacteria, que sí no se quitaba se podía convertir en cáncer”.

Grettell finalmente publicó una serie de mensajes en Instagram, agradeciendo el apoyo de sus amigos, familia y fans.

“Ahora estoy en casa, recuperándome, no puedo hablar mucho ya que me entubaron y duele. Ya les contaré los pormenores”, escribió.

“Gracias a todos por sus oraciones y muestras de cariño. Acompañada de mi hijo y mi querida @rubicardozo la cirugía fue un éxito. Por sus muestras de amor infinitas, soy muy afortunada de tenerlos en mi vida”.

La actriz siempre ha mantenido una relación cercana con sus fans a través de sus redes sociales. Desde que anunció su situación médica, hasta los resultados de la cirugía, ella ha mostrado gran firmeza y templanza, indpirando a todos. Incluso llegó a compartir una fotografía de su mano antes de la operación, sujetando la mano de su hijo, quien ha sido su mayor apoyo.

“De tu mano todo es más fácil, te amo hijo”, escribió.

Días antes de la cirugía, la actriz desmintió la falsa información de muchos medios que aseguraron que tenía cáncer.

“Hoy por hoy no es cáncer. Hace 5 años lo fue, me lo quitaron, me hicieron un injerto pero ahorita es una verruga que es un virus que efectivamente si no lo quitamos trasmuta”

Así mismo habló de varios procesos que tenía que seguir después de la intervención como quimioterapias y otros tratamientos. También aseguró que aunque hay días que llegó a sentirse sola, está tranquila y rodeada de amigos, familia y expertos que la cuidarán.

“Es muy fuerte de repente cómo lo exponen algunos medios. No es así. Digo , sí va a desaparecer una parte de mi dedo pero tengo un gran cirujano que va a hacer algo espectacular y va a quedar muy bien pero lo más importante es erradicar esta verruga que si no la quitamos podría pasar a como fue la primera vez”