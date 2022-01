El impresionante “antes y después” de Andrea Valdiri en solo 7 años

Como es costumbre cada jueves de TBT, las antiguas fotos de los artistas comienzan a ser filtradas en redes sociales, y una de las seleccionadas para este 20 de enero fue Andrea Valdiri.

La bailarina de 30 años nacida en Barranquilla, posee uno de los cuerpos más esculturales de Colombia. Sin embargo, el “antes y después” que publicaron en Instagram demuestra cuánto ha cambiado en los últimos 7 años.

Así es el impresionante cambio de Andrea Valdiri entre 2015 y 2022

Para nadie es un secreto que la famosa se ha sometido a varias intervenciones quirúrgicas, de hecho, aún se está recuperando de una liposucción, entre otros detalles estéticos a su cuerpo. Además, ha dado a luz en dos oportunidades, primero a Isabella, y el año pasado a Adhara.

Andrea Valdiri nunca ha cesado en su objetivo de verse fantástica y no desmaya en sus trabajos en redes sociales, incluyendo un reality show que está grabando.

El “antes y después” de Andrea Valdiri

En la imagen se aprecia la enorme diferencia que hay en la voluptuosidad de su cuerpo, además de que en la antigua foto conserva una expresión más joven o infantil.

Desde el hilo de comentarios, muchos de los usuarios quedaron asombrados con el cambio que ha tenido en 7 años y algunos aseguran que antes lucía mucho mejor que ahora, sobre todo quienes no están de acuerdo con las cirugías que se practicó.

“Lo que hace la plata”, “en la primera pensé que era Marbelle”, “con cirugías en todos lados cualquiera se ve bien”, fueron algunas de las reacciones más negativas. Sin embargo, otro grupo de internautas coincidió en que “siempre ha sido bella” y que “luce mejor ahora”.

Andrea Valdiri se ha sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Foto: Instagram @andreavaldirisos

La Valdiri renovó su look para este 2022

Aunque tardó casi tres semanas en cambiar su imagen como tradición del nuevo año, Andrea Valdiri no cree que haya sido tarde. Desde su cuenta oficial en Instagram, la modelo mostró el cambio que se hizo en el cabello para celebrar el 2022.

La madre de Isabella y Adhara demuestra tener mucho estilo a la hora de vestir y de lucir sus atributos, quedando confirmado que el cabello es uno de ellos. Sin embargo, para cerciorarse de la decisión, también consultó a sus fans si les gusta el nuevo look.

La bailarina optó por cortarse el cabello, dejándolo a la altura del pecho. Además, cambió su color a uno más claro, sobre todo en las puntas. “¿Les gusta mi nuevo look 2022?, escribió en la publicación que ya suma más de 623.000 ‘likes’.

Andrea Valdiri mencionó en el posteo a Any Escudero, que bajo el nombre Balayage Barranquilla, es la estilista que trabajó el cabello de la famosa. “Especialista en corte bob”, señala en su bio de Instagram.

Los comentarios en favor de La Valdiri no tardaron, e incluso algunos artistas le afirmaron que luce fantástica. “Qué linda”, expresó Sara Uribe, mientras que Ganda escribió: “Epaaa”.

“Ese look me encantó, te ves sexy, fina y glamorosa”, “estás joven”, “pareces de 20″, “con esos tacones yo me caigo”, “siempre hermosa, todo te luce”, “divina”, “la JLo colombiana” y “espectacular”, fueron algunos de las reacciones que generó su nueva imagen.