Daniela Ospina es una de las empresarias más comentadas de la farándula colombiana. Daniela Ospina y Salomé divirtieron a miles con video respondiendo preguntas sobre la otra

En parte, esto tiene que ver con su matrimonio junto a James Rodríguez y a su hija Salomé.

La pareja se divorció hace unos años, pero han demostrado tener una buena relación gracias a su pequeña.

De hecho, en redes sociales se les ha visto juntos en algunas ocasiones e incluso hace unos meses salieron de vacaciones junto a sus familias.

Lo cierto es que la empresaria ha demostrado que Salomé es la persona más importante de su vida.

Y esto ha quedado claro en varias publicaciones en las que la deportista ha resaltado la importancia de apoyar a los hijos.

De esta manera lo hizo en uno de sus videos más recientes, en los que Salomé está bailando.

Allí realizó una publicación con sus más de siete millones de seguidores, en la que ha dejado claro que admira a su hija.

Además, invitó a todos los padres a apoyar a sus hijos sin importar nada, y a dejarles claro que pueden triunfar en la vida.

“¡Motiva y apoya siempre a tus hijos! Diles hoy y siempre que tienen a la familia para caminar de su mano, para decirles que pueden lograrlo y que lo que hacen, lo hacen bien, valorando sus grandes logros... créanme que todo eso, es lo mas importante y valioso para enfrentar el mundo y vencerlo todo”, escribió.

Parece que la empresaria está muy orgullosa de su hija, y en este caso la felicitó por hacer su primera vuelta sin manos.

Lo cierto es que la pequeña llevaba intentando esta vuelta durante mucho tiempo y al fin lo consiguió.

La empresaria afirmó que para muchos es una bobada, pero para ella, sus profes y sus compañeros fue muy impresionante.

“Así que por mas insignificante que sea cada logro de tu hijo, ¡celébralo! dale crédito y amor y recuérdale siempre lo maravilloso que es y lo que puede llegar a lograr con constancia, compromiso, amor y disciplina”.

Siguiendo con esta idea, la empresaria se le midió a hacer un video junto a su hija en el que las dos mostraron su buena relación.

La idea es que respondieran preguntas sobre la otra, y así sus seguidores podrían conocerlas mucho más.

Desde su color favorito, hablando de su comida preferida, y comentando qué es su cosa favorita sobre la otra.

“Tu corazón, tu sonrisa”, afirmó la empresaria. “Tu energía y que siempre me abrazas”, finalizó Salomé.

Otros detalles salieron a la luz, como el gusto de la pequeña por España y el de su mamá por Colombia.

Recordemos que…

Hace unos años, Daniela aseguró que no fue gracias a su hermano que conoció a quien ahora es su exesposo.

“Nunca, es más, mi familia me decía que con un futbolista no. Hasta que me dejé meter el gol” afirmó refiriéndose a James.

Con esto, la deportista desmintió uno de los rumores más sonados sobre su romance con James.

Y es que muchos de sus seguidores creían que era cierto que David Ospina los había presentado.

Finalmente, otro internauta le preguntó al arquero si quiere tener un nuevo cuñado.

Sin problema él aseguró que lo que más le importa es que su hermana sea feliz.