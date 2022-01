Dani Duke presumió la recuperación de su marcación abdominal tras 10 días de la cirugía

Dani Duke aún no convente a sus fans de los resultados de la marcación abdominal. Instagram @daniduke

El pasado 11 enero Dani Duke se sometió a una cirugía de marcación abdominal y en las últimas horas compartió cómo va su recuperación a través de las redes sociales.

La instagramer aclaró que dentro de unos meses es que se podrá apreciar bien el resultado de este procedimiento, sin embargo, ya se notan los cambios.

Es de recordar que su novio Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, fue quien le regaló esta cirugía que tanto quería el día de su cumpleaños.

Dani Duke muestra cómo va su recuperación

“Así va la recuperación, llevo 10 días”, escribió Dani Duke en la imagen que compartió mediante el formato de las historias en Instagram.

En la postal Dani Duke enseña su abdomen vistiendo un top corto y un short deportivo.

Desde el hilo de comentarios los usuarios no se mostraron tan simpáticos en esta ocasión, pues es de recordar que muchos de ellos no estuvieron de acuerdo con la cirugía, ya que consideraban que ni siquiera la necesitaba.

“La veo igual”, “ella era muy delgada para hacerse eso”, “no se le nota nada”, “¿se operó el pelo?”, “no entiendo qué se hizo”, “por Dios Dani, ni falta te hacía” y “diste plata para nada”, fueron algunas de las reacciones.

Desde su cuenta oficial, Dani Duke mencionó que la última cirugía se la hizo "porque quiero, puedo y no me da miedo". Foto: Instagram @daniduke

La famosa reveló la razón por la que nunca se inyectó biopolímeros

Lina Tejeiro, Yina Calderón, Jessica Cediel y Natalia París son algunas de las famosas colombianas que fueron víctima de los biopolímeros. Recientemente, Dani Duke confesó que hace años tuvo un gran deseo de inyectarse la peligrosa sustancia sin embargo su mamá nunca se lo permitió y hoy en día se lo agradece mucho.

La paisa asegura que en ese entonces no se conocían los daños que provoca este procedimiento estético. Por esta razón, en reiteradas ocasiones le insistió a su progenitora, sin embargo nunca tuvo una respuesta positiva de su parte.

La influencer Dani Duke realizó la dinámica de preguntas y respuestas a través del formato de las historias en Instagram y un usuario le consultó si tenía biopolímeros.

“En la época cuando estaba de moda ponerse biopolímeros y que todavía no se sabía sobre la gravedad de todo esto, yo secaba a mi mamá porque soy muy intensa cuando quiero algo y le pedía que por favor me dejara ponerme eso”, respondió la novia de La Liendra.

Además, agregó que durante seis meses le insistió a diario pero nunca se lo permitió. En la actualidad, Duke se siente profundamente agradecida con ella por su firmeza en el tema al ver a tantas colombianas sufriendo con las terribles consecuencias que les han provocado los biopolímeros.

“Yo todos los días le agradezco a Dios y a mi madre que no me puse biopolímeros en la nalga. ¿Que tuve ganas? !Claro! ¿Que todas mis amigas lo hacían? ¡Claro!, pero mi mamá siempre me decía que ‘no y no’”, cerró.

La cuenta dedicada a la farándula colombiana @rechisme compartió sus declaraciones y las opiniones no tardaron en aparecer. “Su mamá fue muy sabia, qué bueno que hizo caso”, “esa mamá fue la que le faltó a Luisa y a la Segura” y “Gracias Dios yo también casi lo hago se lo agradezco”, fueron algunos de los comentarios.