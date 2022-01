Dakota Johnson es la elegancia en un sofisticado minivestido rojo con mangas acampanadas

Desde que saltó a la fama internacional con su actuación protagónica en la exitosa saga cinematográfica Cincuenta sombras de Grey, Dakota Johnson se ha hecho a pulso con un lugar entre las estrellas más elegantes de la industria hollywoodense.

Ya sea en la alfombra roja, una gira de prensa o durante un paseo casual con su novio, Chris Martin, la intérprete siempre destaca con sus sofisticadas apuestas de moda para toda ocasión con las que se ha convertido en un referente de estilo.

Así lo hizo la noche de este miércoles 19 de enero al asistir como invitada al programa The Late Late Show with James Corden luciendo espectacular en un look femenino y ultra chic con el que revalidó su título como musa a la hora de vestir.

Dakota Johnson luce hermosa en un minivestido rojo con detalles florales

Derrochando garbo, la histrionisa acaparó todas las miradas cuando apareció en el popular show en Los Ángeles ataviada en un elegante y audaz minivestido rojo de Magda Butrym.

El diseño en el que se enfundó la estrella de 32 años para su visita a la emisión televisiva estaba confeccionado en seda con lunares jaquard tonales por todas partes.

Asimismo, presentaba unas estilosas mangas largas acampanadas y una ajustada minifalda con un fruncido favorecedor que realzó al máximo su esbelta figura.

El vestido también poseía un sexi escote pico adornado al final con un aplique floral. Además, tenía dispuestos dos volantes más: uno en la cintura y otro en la parte inferior.

Con la guía de su estilista de cabecera, Kate Young, la protagonista de La hija oscura combinó la prenda a la perfección con un par de tacones a juego de Manolo Blahnik.

Dakota se calzó específicamente con un par de zapatos de salón puntiagudos y con tacón de aguja elaborado en gamuza roja.

En cuanto a los complementos al femenino y minimalista ensamble, la artista demostró que en la sencillez está el gusto al agregar accesorios muy discretos, como algunos delicados anillos dorados.

Por último, remató su sofisticado estilismo con un elegante beauty look, luciendo su melena con reflejos rubios suelta en ondas y un maquillaje suave que potenció su belleza.

De esta manera, con su propuesta de moda para asistir al programa a hablar de su carrera y su última cinta, Dakota Johnson no solo se convirtió en el retrato de la elegancia.

Además, se reafirmó como una inspiración de estilo para destacar en cualquier ocasión especial, como lo hizo ella en esta oportunidad.