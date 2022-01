Carolina Arregui publica la primera imagen con su nieto Galo: “Llegaste como un gran regalo”

¡Una abuela feliz y complacida! Así se siente Carolina Arregui tras el nacimiento de su nieto Galo Figueroa Rodríguez, que llegó al mundo recientemente desde el vientre de su hija Mayte.

Luego de varios días, la actriz de 56 años decidió publicar en redes sociales, este jueves 20 de enero, la primera imagen con el bebé, causando ternura en sus seguidores.

Recordemos que Carito Arregui actualmente actúa en la teleserie Pobre Novio, que transmite Mega. Interpreta a “Vilma”, una especialista en repostería, madre de familia y con un fuerte carácter. Además, es la mamá de “Santiago”, principal progratonista de la historia.

Carolina Arregui enternece las redes sociales con la foto con su nieto

“Este 2022 llegó con un gran regalo. MI GALO. Hija, gracias por hacerme tan feliz”, expresó la artista, que también etiquetó a Mayte Rodríguez, madre del bebé. La publicación ya suma casi 22 mil ‘likes’ y 389 comentarios.

Otros actores no tardaron en aparecer y dejaron sus comentarios para felicitar a Carolina Arregui por la hermosa etapa que ahora vive como abuela. “Ayy”, junto a un emoji de corazón, escribió Monserrat Ballarín, quien interpreta a “Francisca” en Pobre Novio, también protagonista de la teleserie.

Por su parte Mayte Rodríguez le expresó: “Un amor puro. Te amamos por siempre. Gracias por traernos al mundo mamita”.

“Ahh, qué lindos”, “agüelita”, “qué alegría más grande, felicidades”, “felicidades abuelita Caro”, “bendiciones”, “linda Carolina”, “la abuelita más hermosa” y “ser abuelita es el mejor regalo de la vida”, fueron otras de las reacciones que dejaron los fans.

El pasado 12 de enero, la actriz había compartido un corto video donde se ve a su hija Mayte sosteniendo la manita de su bebé recién nacido. “Galo llegaste como un gran regalo a nuestras vidas. Puro amor, pura luz. Los amo”, escribió Arregui.

Asimismo, su hija expresó en el registro: “Me derrito de amor, ahora entiendo todo”.

El difícil momento que enfrentó durante su segundo embarazo

A principios de enero, en un nuevo podcast de Chile Actores, Carolina Arregui se refirió al complejo momento que atravesó durante su segundo embarazo. En aquel periodo, la actriz se encontraba grabando la teleserie Ángel Malo (1986), en donde obtuvo el papel protagónico junto a Bastián Bodenhöfer.

“En Ángel Malo yo me quedé esperando a mi segundo hijo, Miguel Ángel, y él se llama así por la teleserie”, partió contando la actriz, quien tenía cuatro meses de embarazo cuando terminó las grabaciones.

La teleserie seguía en pantalla, por lo que continuó viéndola mientras esperaba la llegada de su hijo. Pero todo se complicó cuando se acercaba el final de la producción. “Recuerdo que como a los siete meses a Miguelito no se le ocurrió nada mejor que querer salir al mundo y no estaba preparado, no tenía sus pulmones desarrollados, todavía no estaba listo”, dijo.

Carolina Arregui sufrió algunas contracciones y acudió a una clínica, en donde quedó hospitalizada. Tras ser atendida, su médico le entregó una respuesta que la sorprendió enormemente. “Me dijo, ‘¿así que usted es el Ángel Malo? Usted está esperando guagua, tiene siete meses. Ángel Malo tuvo su guagua y ella se murió. Usted no va a ver el final de la teleserie, porque todo lo que le está pasando ahora es lo que usted está viendo que le pasó al personaje, y lo está somatizando, así de simple. Si se quiere salvar y quiere salvar la vida de su hijo, va a dejar esto de lado’”, contó.

“Él se dio cuenta que la pasión y lo que me había metido en el personaje, llegó a pasarme en la vida real. Afortunadamente el doctor, que tenía mucha sensibilidad, me dio ese consejo y le hice caso. Pero me comían las manos por prender la televisión, no vi ese final”, remarcó.