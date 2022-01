¿Quién fue la pareja de Evaluna antes de Camilo?

Aunque Evaluna y Camilo son una de las parejas más queridas del espectáculo ambos tuvieron que pasar por grandes enseñanzas antes de encontrar a su amor verdadero. En el caso de la cantante, antes de conocer a quien sería su esposo, tuvo una relación con un joven llamado Andrés Parra.

Quién era el novio de Evaluna antes de Camilo

Andrés Parra es un joven colombiano que en 2013 conoció a la hija de Ricardo Montaner durante su participación en ‘La Voz’, mientras él era un participante y ella conducía un segmento del programa.

Después de conocerse comenzaron una relación que duró un poco más de un año, pues de acuerdo a varios reportes terminaron en junio del 2014.

La relación no estuvo exenta de controversia, pues en ese momento Evaluna tenía tan sólo 16 años de edad, mientras que Andrés le llevaba 12 años. Sin embargo su romance parecía contar con la aprobación de la familia Montaner, pues el cantante abrió uno de los shows de Ricardo Montaner en el Movistar Arena de Bogotá.

Aunque su romance fue breve, la famosa aún conserva algunos de sus momentos juntos en sus redes sociales, al igual que Andrés, ya que todo terminó de manera amistosa. Algo que compartían en común es su amor por la música.

Ambos pasaron San Valentín juntos, así como año nuevo, Navidad y su cumpleaños junto a la familia de Evaluna.

Parra, además de ser músico, es actor y algo que hasta la fecha persigue en su carrera.

En 2014 Evaluna y Andrés terminaron su relación, ya que ambos tenían compromisos laborales y no tenían tiempo para verse. Ella regresó a Miami y él regresó a Bogotá. En ese mismo año, conoció a Camilo durante la promoción de una marca de shampoo. Tras conocerse ambos continuaron en contacto y posteriormente comenzaron a salir.

Parra también continuó con su vida y actualmente está casado con Stefania Quintero, una abogada colombiana con quien celebró su unión el pasado 21 de junio.

En una foto en la cual celebró su boda, el cantante dedicó un mensaje a su esposa:

“Tengo mucho por decirte.En definitiva no soy un hombre perfecto, todos los días tengo muchas emociones que me invaden y que trato siempre de corregir aquellas que no me hacen bien.Pero en definitiva no podría hacerlo sin ti, mi amada, mi amor, mi compañera. Gracias por quedarte aquí a mi lado te amo con todo mi corazón ♥️ PARA TODA LA VIDA.”

Por medio de redes sociales, el cantante reveló que ambos habían celebrado su unión con una reunión pequeña e íntima, en la cual la novia usó un jumpsuit blanco.

Por su parte Evaluna está casada con Camilo, con quien frecuentemente comparte fotos y videos juntos y ahora se encuentran esperando a su primer hijo llamado Índigo.

Camilo y Evaluna se casaron en una lujosa boda en Miami en la casa de Ricardo Montaner a donde asistió toda la familia del músico. En un video compartido por la familia se reveló que Ricardo cantó para su hija en su boda y bailó con ella durante la fiesta.