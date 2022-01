Netflix eliminó una escena de “Rebelde” en la que recuerdan a los RBD originales y divide opiniones en los fans

La serie “Rebelde” de Netflix sigue dando mucho de qué hablar y es que no sólo acaba de anunciar que habrá una segunda temporada sino que además, se ha filtrado una escena eliminada en la que hacen referencia a los RBD.

En la escena se ve a los personajes principales husmeando en una caja llena de objetos preciados para los RBD.

Rebelde

“Un discman, “Pásame la botella”, “Yo quisiera” de Reik, la factoría...”, dice Esteban, interpretado por Sergio Mayer Mori. “¿Esto para qué sirve si ni Internet tiene?”, dice Jana (Azul Guaita), mientras muestra un celular.

Además, encuentran una carta que fue escrita por la mismísima Mía Colucci.

Rebelde

“Escondimos estos objetos creyendo que dentro de algunos años, cuando nuestra banda RBD haya roto récord, pueda tener valor”, lee Luka Colucci, interpretado por Franco Masini.

Y continuó: “Si ya nos conoces, quiere decir que triunfamos. Ahora te invitamos a apostar por tus sueños, así como nosotros lo hicimos en el 2004 y, quién sabe, en una de esas termina siendo un fenómeno mundial. Atentamente Mia, Roberta, Lupita, Diego, Giovanni y Miguel”.

El video circuló en redes sociales, disparando opiniones de todo tipo, desde quienes consideran que fue un gran guiño a la producción original, hasta quienes insisten en señalar que se siguen colgando de su éxito.

“Por qué la quitaron podría haber sido lo único bueno de la serie y me encanto la contestación de luca para hablar por teléfono”. “Primero me dio nostalgia y luego me enoje por sus reacciones... alguien me explica por qué usa la estrella de mia?”. “Me hubiera encantado que la incluyeran”. “Lloré”. “Ni le dan a los tobillos a RBD de 2004 de vd q se tiraron la mejor novela q pudo existir rebelde solo hay una y es la del 2004″, se lee.

Rebelde

En 2004, Rebelde se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más grandes a nivel mundial, llegando hasta países como Brasil, Rusia e Israel. De ahí se derivó el grupo musical RBD, conformado por sus protagonistas Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher von Uckerman.

A pesar de que el último episodio de la telenovela fue emitido el 2 de junio de 2006, el éxito del grupo continuó, lanzando un total de 24 álbumes: 9 de estudio, 5 en directo, 8 recopilatorios y 2 EP.

Mientras que la serie no es un remake sino una propuesta pensada en las nuevas generaciones, aún hay quienes no logran separar lo que fue su antecesora.

A pesar de esto, la serie se ha mantenido en los primeros lugares, demostrando que tiene todo para seguir renovando por más temporadas como ha sucedido con otras producciones de la plataforma como “Elite” y “El orfanato”.

El elenco principal está conformado por Franco Masini, Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Lizeth Selene, Jerónimo Cantillo, Andrea Chaparro, Alejandro Puente y Gigi Grigio.

La polémica también ha perseguido a la producción ya que el actor Sergio Mayer Mori no ha recibido las mejores críticas debido a su actitud.

Desde el principio, los fans señalaron que el actor no ha tenido la mejor actitud, lo cual se refleja en su actuación. Mayer interpreta a”Esteban”, un estudiante becado que renuncia a su sueño de ser pianista en un reconocido conservatorio y que ahora asiste a la Elite Way School para resolver un conflicto personal.