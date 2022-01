La identidad de “Guagua” emocionó a Mane Swett en ‘¿Quién es la Máscara?’

El último capítulo de ¿Quién es la Máscara?, emitido este miércoles 19 de enero, estuvo lleno de emociones. Además de conocerse al ganador de la tercera temporada, se supo la identidad de “Guagua”, que resultó ser emotiva para Mane Swett.

“Conejo”, “Caperuza” y “Guagua”, en ese orden quedó el top 3 del programa emitido por Chilevisión. Si bien el campeón de la competencia se llevó 10 millones de pesos, el famoso detrás de “Guagua” se ganó un abrazo de la actriz y el respeto de los televidentes.

“Guagua” era Christell Rodríguez en ¿Quién es la Máscara?

Apenas reveló su identidad, Mane Swett estuvo al borde de las lágrimas e incluso señaló que estaba en desacuerdo con las votaciones de la audiencia.

“Yo estoy en total desacuerdo con la elección del público, de verdad me da mucha pena. Tú eres el único personaje que prometió una sorpresa para el final y sé que lo ibas a cumplir. Te abrazo”, le dijo la artista a Christell Rodríguez y unos minutos después subió al escenario para abrazarla.

El abrazo de Christell Rodríguez con Mane Swett en pleno escenario. Foto: Captura de pantalla

Por su parte la famosa de 24 años afirmó que haber participado en ¿Quién es la Máscara? representaba un sueño para ella. “Me gusta mucho el doblaje, por eso quisimos cantar como guagua, un personaje que es muy parecido a mí. Lo pasé muy bien”, explicó Rodríguez.

También contó que, de haberse ganado el premio final, lo invertiría en su disco. “Han sido años de búsqueda. Agradezco la oportunidad, porque sé que hay muchos a los que les gustaría estar en mis zapatos”, expresó.

Christell Rodríguez no se marchó del escenario sin antes elogiar al jurado de investigadores: Cristián Riquelme, Cristian Sánchez, Macarena Pizarro y Mane Swett, asegurando que la labor que cumplen en ¿Quién es la Máscara? es “difícil”.

“Muchas gracias a todos por aplaudirme, por quererme y por acordarse de mí”, selló la concursante.

Christell Rodríguez revela que ella representaba a "Guagua" en '¿Quién es la Máscara?'. Foto: Foto: Captura de pantalla

Más tarde en redes sociales volvió a pronunciarse para dar unas emotivas palabras ante sus seguidores. “¡Qué experiencia más linda! ¡Lo pase tan bien! Lo di todo y más”, escribió junto a una imagen donde aún lleva puesto el corpóreo de “Guagua”.

“Fue genial darle vida a guaguita, que si bien tenía mucho en común conmigo, también me permitió conocer partes de mí con las cuales aún no me reencontraba. Gracias totales por el amor que le dieron a mi corpóreo”, expresó Christell Rodríguez.

“Conejo” ganó la tercera temporada de ¿Quién es la Máscara?

Superando a “Guagua” y “Caperuza”, este último representado por la cantante Denisse Malebrán, fue “Conejo” quien se impuso como ganador en esta tercera temporada del programa.

Y era Héctor Muñoz, más conocido como Kanela, vocalista de Noche de Brujas, quien estaba detrás del personaje. Cabe destacar que solo Cristián Riquelme y Macarena Pizarro dieron con su identidad, entre las múltiples apuestas que hicieron los investigadores.

El intérprete agradeció haber podido participar y aseguró que “hacer este programa es muy lindo”.

“Han sido momentos difíciles para mucha gente, esto hacía falta, un programa familiar y lo digo en carne propia, porque yo lo veía con mi hijo y apostábamos quién era”, contó Héctor Muñoz, quien se ganó la jugosa suma de 10 millones de pesos.