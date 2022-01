Ex agente del FBI reveló que el padre de Britney Spears la vigilaba con una cámara escondida en su habitación

A pesar de haber conseguido su libertad poco antes de cumplir los 40 años, Britney Spears aún tienen una vida entera para disfrutar luego de haber pasado por terribles situaciones bajo la tutela de su padre, quien durante años la mantuvo bajo presión y vigilancia de todo tipo, dichos métodos están empezando a salir a la luz pública.

Durante varios años la princesa del pop fue víctima de nefastos tratos por parte de su padre y el que fue su tutor legal, Jamie Spears, quien presuntamente habría forzado una estricta dieta a su hija, además de obligarla a utilizar métodos anticonceptivos e inclusive obligándola a llevar a cabo una gran cantidad de presentaciones en base a amenazas.

El padre de Britney Spears habría llegado al extremo de instalar una cámara escondida en la habitación de su hija para mantenerla vigilada

Por desgracia para la intérprete de “From The Bottom Of My Broken Heart”, tuvo que vivir bajo dicho régimen debido al poder legal que sostenía su padre sobre todo su fideicomiso, lo cual la llevó a caer en una fuerte depresión y recaer en sus problemas de salud mental, pero si algo es cierto es que Britney supo cómo salir victoriosa.

Durante el extenso proceso legal que enfrentó a la cantante y bailarina contra su padre, ella misma fue la encargada de dar testimonio y pruebas de los abusos de su padre, los cuales sorprendieron inclusive a los más pesimistas. Ahora que la cantante ha alcanzado su libertad, se ha revelado otro de los métodos que usó Jamie Spears para controlar a su hija.

La historia habría sido descubierta por el reconocido medio E! News, dedicado a la farándula y las celebridades, gracias a unos documentos legales introducidos en el juicio por parte del abogado de Britney, Mathew Rosengart. En estos, la investigadora privada y ex agente del FBI, Sherine Ebadi declaraba haber descubierto el retorcido método.

Según la ex agente del FBI, ella misma habría corroborado el reclamo de la defensa que indicaba que Jamie Spears habría pedido a la empresa de seguridad, Black Box Security que “Pusiera un dispositivo de grabación en la habitación de Britney”. Sherine afirmó que llegó a la conclusión luego de hablar con un ex empleado de la empresa de seguridad.

La investigadora privada se habría puesto en contacto con Alex Vlasov, quien además de haber sido un empleado de Black Box Security, también se acercó al periódico The New York Times para dar a conocer este mismo método de vigilancia contra Britney, pero en su momento no tuvo mucho peso, pero los abogados de Jamie Spears hicieron un breve comentario.

Ante lo publicado en The New York Times, la defensa del padre de Britney comentó: “Todas sus acciones estuvieron dentro de los parámetros de la autoridad que le confirió el tribunal. Sus acciones se realizaron con el conocimiento y consentimiento de Britney, su abogado designado por el tribunal y/o el tribunal”.

Britney Spears disfruta de su libertad luego de años bajo la tutoría de su padre

En su momento, los abogados de Jamie concluyeron que: “El historial de Jamie como tutor, y la aprobación de sus acciones por parte del tribunal, hablan por sí mismos”. Lo cierto es que eventualmente el tema de la cámara acabó por dar la estocada final en el caso.

britney spears at the amas, 2002 pic.twitter.com/p2f8xI5O0V — ً (@archiveney) January 14, 2022

Por ahora Britney disfruta de su libertad junto a su prometido y parece estar en el mejor momento de su vida, lo cual llena a sus fans de felicidad y promete un excelente futuro para ella.

Te recomendamos en video